Kutterscholle mit Speckstippe

Zutaten (für 4 Portionen):

4 Scheiben Sandwichtoast

4 EL Butter

5-6 EL Butterschmalz

3 EL Olivenöl

1 Bund glatte Petersilie

100 g gepulte Nordseekrabben

150 g durchwachsener Speck

100 g Mehl

4 küchenfertige Schollen

Salz

Die Rinde des Toasts abschneiden und das Brot klein würfeln. 2 EL Butter, 1 EL Butterschmalz und 3 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Toastwürfel darin bei mittlerer Hitze hellbraun rösten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Petersilien-Blättchen fein hacken, mit den Krabben und den Toast-Croûtons mischen.



Für die Speckstippe den Speck in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze hellbraun braten. 2 EL Butter hinzugeben und schmelzen.



Mehl in eine große Form geben. 4–5 EL Butterschmalz in 2 Pfannen erhitzen. Schollen waschen, trocken tupfen, salzen, in Mehl wenden und in 2 Portionen von jeder Seite 3-4 Minuten braten.



Schollen mit Krabbenmischung und Speckstippe servieren.

Zu diesem Rezept passt: Spargel klassisch

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 06.04.2019