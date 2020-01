Spaghetti mit Gemüse-Bolognese

Zutaten:

2 Möhren

2 Zucchini

1 gelbe Paprikaschote

1 rote Paprikaschote

3 große Tomaten

2 Stangen Staudensellerie

1 Knolle Fenchel

6 getrocknete und eingelegte Tomaten

2 rote Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

1 Zweig Rosmarin

2 Zweige Basilikum

3 Zweige Thymian

0.5 Bund Petersilie

1 Zitrone

Olivenöl

Pfeffer

Salz

Zucker

500 g Spaghetti

1 Stück Parmesan

nach Bedarf: Chili

nach Bedarf: Cayenne-Pfeffer

Das Gemüse putzen und in feine Würfel und Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Tomaten enthäuten und grob hacken. Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen und in Scheiben schneiden. Die Kräuter mit Küchengarn zusammenbinden.



Olivenöl in einem Schmortopf erhitzen und die Zwiebeln sowie den Knoblauch darin farblos anschwitzen. 2/3 der Gemüse hinzufügen und ebenfalls leicht rösten. Frische und getrocknete Tomaten dazugeben und alles gut verrühren. Mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker würzen. Den Kräuterstrauß und nach Geschmack etwas Chili oder Cayenne-Pfeffer hinzufügen.



Das Gemüse bei mittlerer Hitze 20 Minuten schmoren, nach Bedarf etwas Brühe oder Wasser hinzufügen. Die Gemüsebolognese sollte eine sämige Konsistenz haben und nicht zu flüssig sein. Den Kräuterstrauß entfernen, das restliche Gemüse in den Topf geben und verrühren. Alles nochmals 5 Minuten köcheln lassen, sodass die Bolognese zum Teil aus gekochten und zum Teil aus knackigen Gemüsewürfeln besteht. Mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken.



Die Spaghetti in ausreichend Salzwasser nach Anleitung auf der Packung garen.



Die Bolognese entweder auf die Spaghetti geben oder vor dem Servieren mit den Nudeln vermengen. Am Tisch noch reichlich Parmesankäse darüber reiben.