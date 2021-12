Rezept-Ideen fürs kleine Silvester-Buffet

Große Partys müssen auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen, aber auch in kleiner Runde kann man schön feiern und das neue Jahr begrüßen. Wer am Silvesterabend nicht in der Küche stehen möchte, bereitet am besten verschiedene Kleinigkeiten vor und serviert sie als Buffet oder stellt alle Gerichte in die Tischmitte. Rezept-Ideen zum Nachkochen.

Schnell gemacht: Häppchen und Käseplatte

Wer keine Zeit oder Lust zum Kochen hat, kann auch nur kalte Snacks servieren, zum Beispiel verschiedene Häppchen oder eine Käseplatte. Dafür benötigt man verschiedene Sorten Brot (etwa Baguette, Toast, Ciabatta, Nussbrot) und nach Geschmack Aufschnitt, Räucherfisch, hart gekochte Eier, Gemüse- oder Käsecremes, Cherrytomaten, Gurken, Oliven und Trauben. Zum Würzen eignen sich Mayonnaise, Senf und Remoulade. Das Brot in mundgerechte Stücke schneiden oder ausstechen - das geht bei Toastbrot besonders gut - und mit Butter oder Mayonnaise bestreichen, belegen und garnieren. Wenn der Belag höher ist, empfiehlt es sich, das Ganze mit einem kleinen Spieß oder Zahnstocher zu fixieren.

