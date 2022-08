Stand: 11.08.2022 08:00 Uhr Rein ins Glas: Alle Rezepte zur Serie im Nordmagazin

Der Sommer bringt uns die schönsten Früchte in den Norden: Himbeeren, Kirschen oder Pflaumen. Nur leider ist die Saison viel zu kurz und im Garten wächst mehr, als man selbst verzehren kann. Und da die Früchte einfach zu jeder Jahreszeit gut schmecken, füllen sich Elisabeth Neufeld-Picciani und Jan-Philipp Baumgart den Sommer ins Glas ab.

Jeden Donnerstag: Einwecken im Nordmagazin

Ab sofort wecken die Gutshausbesitzerin und der Kochanfängling jeden Donnerstag im Nordmagazin die verschiedensten Leckereien aus dem Garten ein. Dabei wird es nicht nur fruchtig, sondern auch herzhaft. So können Sie sich schon auf leckeren Pflaumenketchup freuen. Elisabeth Neufeld-Picciani probiert in ihrem Gutshaus in Volzrade bei Lübtheen die verschiedensten Rezepte aus und hat diese über die Jahre perfektioniert. Dabei setzt sie vor allem auf besondere Gewürze, die den Gaumen besonders umschmeicheln. Alle Rezepte zu der Sendung "Rein ins Glas" finden Sie unten auf dieser Seite.