Mittelmeerküche: Mediterranes Essen gesund und lecker Stand: 16.06.2022 12:05 Uhr Nicht umsonst sagt man den Menschen rund ums Mittelmeer nach, dass sie länger und gesünder leben. Die frischen Zutaten und Rezepte der mediterranen Küche sind vielseitig und einfach nachzukochen.

Urlaub am Herd? Kein Problem mit der Mittelmeerküche. Besonders im Sommer sind frische und leichte Zutaten im Handumdrehen eingekauft und zubereitet. Dabei muss man sich nicht einmal für eine Landesküche entscheiden, sondern hat die Auswahl zwischen italienisch, spanisch, portugiesisch, arabisch, griechisch, türkisch - oder wie wäre es mit einem kulinarischen Ausflug nach Israel?

Diese Zutaten werden in der Mittelmeerküche verwendet

Die Mittelmeerküche, auch bekannt als Mittelmeer- oder Kreta-Diät, zeichnet sich durch eine ausgewogene Ernährungsweise aus. In den Topf, die Pfanne oder den Ofen darf alles, was frisch und gesund ist: Mit dem Fokus auf Gemüse und Obst, Pflanzenölen und Nüssen, Hülsenfrüchten, Getreide, Kräuter, Fisch und Meeresfrüchten kann die Auswahl im Laden oder auf dem Wochenmarkt schon einmal schwer fallen. Milchprodukte, Fleisch und Wein sollten nur selten und in geringen Mengen verzehrt werden. Industriell verarbeitete Produkte kommen gar nicht auf den Speiseplan.

Eine mediterrane Kost schmeckt dabei nicht nur lecker, sondern ist auch noch äußerst gesund. So bestätigt etwa die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., dass die Mittelmeer-Diät im Vergleich zu acht anderen Ernährungsformen am besten gegen Diabetes mellitus Typ 2 wirkt. Zudem stärken die in vielen der verwendeten Lebensmitteln enthaltenen gesunden Fette, Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe das Immunsystem, können Blutdruck und Cholesterinwerte senken und wirken entzündungshemmend und antioxidativ.

