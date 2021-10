Stand: 01.10.2021 13:31 Uhr Herbstmenü aus dem DAS! Kochstudio

Am 3. Oktober wird in diesem Jahr gleich zweimal gefeiert: der Tag der Deutschen Einheit und das Erntedankfest. Grund genug für Moderatorin Bettina Tietjen und NDR Fernsehkoch Rainer Sass, gemeinsam zu kochen. Zum Auftakt gibt es Flammkuchen in verschiedenen Variationen, unter anderem mit Pilzen und Kürbis belegt. Das Hauptgericht ist ein Klassiker: Tafelspitz mit Meerrettich-Soße. Der süße Abschluss passt ebenfalls zur Jahreszeit. Das Kochduo schmort Äpfel und Birnen und serviert sie mit selbst gemachtem Vanille-Eis.