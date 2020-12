Stand: 14.04.2020 07:12 Uhr | Archiv Die Topfgucker: Rezepte, Tipps und Tricks

An die Töpfe, fertig, los! Frühaufsteherin Susanne Grön und Koch Daniel Bockholt aus der Gourmetfabrik in Schwerin sind unser Team am Herd: die Topfgucker. Jeden Donnerstag schnippeln sie Zutaten, schwingen Pfannen und geben Küchen-Tipps aller Art zum Nachkochen und Genießen.

VIDEO: Fischstäbchen-Burger von den Topfguckern (3 Min)

Das neueste Rezept Fischstäbchen-Burger selbst gemacht Ein Rezept für die ganze Familie von Daniel Bockholt. Ins Burger-Brötchen kommen knusprige selbstgemachte Fischstäbchen. Dazu gibt es einen Tomate-Mozzarella-Leuchtturm. mehr