Tennet plant Energie-Verteilkreuze in der Nordsee

Der Nordsee kommt eine zentrale Rolle bei der Energiewende zu. Der niederländische Energieversorger Tennet plant mitten im Meer ein gigantisches Verteilkreuz. Dazu sollen langfristig mehrere Inseln künstlich angelegt werden. Das Windenergie-Verteilkreuz soll in einem "modularen Ansatz" an Land starten und von dort ausgebaut werden. Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens sprach bei der Vorstellung in Hannover von Realisierungszeiten von mindestens zehn Jahren.

Inseln auch untereinander vernetzen

Meyerjürgens stellte die Pläne im Namen des internationalen Konsortiums "North Sea Wind Power Hub" vor, zu dem neben Tennet auch Energienet, Gasunie und Port of Rotterdam gehören. Von der ursprüngliche Idee einer einzelnen künstlichen Insel hat das Konsortium aufgrund eigener Untersuchungen Abstand genommen. Diese reiche dazu nicht aus, sagte Meyerjürgens am Dienstag in Hannover. Stattdessen sollen mehrere künstliche Inseln geschaffen werden und sowohl an einzelne Länder als auch untereinander vernetzt werden. Dies schaffe eine "größtmögliche Flexibilität", so Meyerjürgens.

Künstliche Insel vor den Britischen Inseln

Tennet hatte erstmals im Frühjahr 2017 seine Vision einer künstlich angelegten Energie-Insel in der Nordsee der Öffentlichkeit vorgestellt. Den Plänen zufolge sollen auf den Inseln Konverterstationen den Strom von bis zu 7.000 Windrädern umwandeln und an die Nordsee-Anrainer Großbritannien, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien und Deutschland verteilen. Als Standort hat Tennet bisher die Dogger Bank, eine Sandbank 100 Kilometer östlich von England, auserkoren. Die Kosten für die künstliche Insel bezifferte Tennet vor zwei Jahren auf rund 1,5 Milliarden Euro - ohne Infrastruktur.

