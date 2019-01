Stand: 24.01.2019 12:52 Uhr

Karte: Erste Frühlingsboten blühen im Norden

Mit der Blüte der Hasel sendet der Frühling jedes Jahr seinen ersten Boten aus. Meteorologen sprechen dann vom Vorfrühling. Mit der Blüte der Forsythie kommt der Erstfrühling und wenn der Apfel blüht, beginnt der Vollfrühling. Durch den Klimawandel verändern sich die Jahreszeiten. Das vergangene Jahr war ein Ausreißer: Die Hasel etwa blühte 2018 im Vergleich zum langjährigen Mittel 22 Tage eher. Wie sieht es bei Ihnen aus? Schicken Sie ein Foto für unsere Frühlingskarte!

Wann kommt der Frühling 2019?

Apfelblüte: Forsythienblüte: Haselblüte:

Die Karte zeigt die Beobachtungen von NDR Nutzern aus den Gemeinden Norddeutschlands anhand der Blüte von Hasel, Forsythie und Apfel. Die Farbe zeigt, wie weit der Frühling in den unterschiedlichen Teilen des Landes ist. Zoomen Sie in Ihre Region und vergrößern Sie so den Maßstab der Karte. Ein Klick auf den Eintrag zur Blüte in der Liste unter der Karte öffnet ein Foto. Mit dem kleinen Schiebe-Regler können Sie rückwirkend schauen, wann welche Phase des Frühlings in diesem Jahr begonnen hat.

So können Sie mitmachen Ihr Foto von Hasel, Forsythie und Apfel Der Winter wird immer kürzer: Die Frühlingsboten Hasel, Forsythie und Apfel blühen immer früher. Wann blühen sie bei Ihnen? Schicken Sie uns ein Foto für unsere Frühlingskarte! mehr

Weitere Informationen Was die Frühlingsblüte über den Klimawandel verrät Dass sich die Erde zunehmend erwärmt, zeigt der Blick in Norddeutschlands Vorgärten. An der Blüte von Hasel, Forsythie und Apfel lässt sich der zunehmende Klimawandel ablesen. mehr Der Klimawandel im Norden Die Erde wird immer wärmer. Wetterextreme, der Anstieg des Meeresspiegels oder Dürre sind die Folgen - und zeigen sich auch in Norddeutschland. Informationen und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Wiswedel & Mahrhold – Der NDR 2 Nachmittag | 17.01.2019 | 14:05 Uhr