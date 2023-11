Zwiebel: Gesundes Hausmittel bei Husten und Ohrenschmerzen Stand: 28.09.2023 09:11 Uhr Zwiebeln sind bei Husten, Ohrenschmerzen und Insektenstichen ein bewährtes Hausmittel. Welche Inhaltsstoffe Zwiebeln gesund machen und wie sich Zwiebelsaft und Zwiebelsäckchen herstellen lassen.

Die Zwiebel gilt als eine der ältesten Heilpflanzen. Sie kam vermutlich über den vorderen Orient zu uns nach Europa, wurde ursprünglich vornehmlich in Klostergärten angebaut.

Beim Schälen oder Schneiden setzen Zwiebeln einen Abwehrstoff frei, die schwefelhaltige Verbindung Allicin. Sie sorgt für Tränen in unseren Augen, wirkt antibakteriell und hilft außerdem, Schleim aufzulockern, sodass er dünnflüssiger wird und sich leichter abhusten lässt.

Inhaltsstoffe: Darum sind Zwiebeln gesund

Zwiebeln sind reich an den Vitaminen B und C, an Kalium, Magnesium und sekundären Pflanzenstoffen wie Senfölen und Quercetin. Dem Gemüse werden zudem zahlreiche weitere positive Wirkungen zugeschrieben: So sollen Zwiebeln unterstützend auf das Immunsystem wirken, das Risiko für Herzkrankheiten senken, sich positiv auf die Verdauung auswirken und eine antibakterielle Wirkung haben. Darüber hinaus bestehen Zwiebeln zu 90 Prozent aus Wasser, sind deshalb mit etwa 33 Kalorien pro 100 Gramm sehr kalorienarm.

Zwiebelsaft gegen Husten

Zwiebelsaft ist ein bewährtes Hausmittel gegen Husten. Dafür zu gleichen Teilen geschnittene Speisezwiebeln mit Honig oder Zucker mischen, über Nacht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag durch ein Sieb gießen. Das Löffeln des zurückbleibenden Zwiebelsuds, über den Tag verteilt, wirkt schleimlösend.

Zwiebelsäckchen gegen Ohrenschmerzen

Speisezwiebeln können auch bei Entzündungen im Ohr Abhilfe schaffen. Dazu einfach ein kleines Tuch oder eine kleine Socke mit frisch geschnittenen Zwiebeln befüllen, kurz in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen und auf das schmerzende Ohr legen.

Zwiebel gegen Entzündungen nach Insektenstichen

Aufgrund ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften können Speisezwiebeln auch bei der Behandlung von Insektenstichen zum Einsatz kommen. Ein einfaches Hausmittel besteht deshalb darin, eine Zwiebel zu halbieren, sie leicht gitterförmig einzuschneiden und die Schnittfläche für einige Minuten auf der Stichstelle zu legen. Damit der Zwiebelsaft entweicht, sollte die Zwiebel etwas ausgedrückt werden. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

