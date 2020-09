Stand: 25.09.2020 15:16 Uhr Wie finde ich den richtigen Arzt mit Fachwissen und Empathie?

Sympathisch, gut erreichbar und kompetent - so wünschen sich Patienten ihren Arzt oder ihre Ärztin. Doch im Detail sind die Erwartungen bei jedem Patienten anders. Deshalb ist es nicht immer einfach, den passenden Arzt für sich zu finden.

Während die einen womöglich einen sehr zugewandten Arzt bevorzugen und dafür gern etwas länger warten, muss es für andere vor allem schnell gehen und die Praxis sollte nicht zu weit von der eigenen Wohnung entfernt sein. "Ein guter Arzt ist für jeden etwas anderes, das ist sehr subjektiv", so Jochen Sunken, Gesundheitsexperte bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Hilfreich bei der Suche könnten Empfehlungen von Familienangehörigen und Freunden sein, da diese am ehesten einschätzen könnten, was individuell passe.

Nicht nur Fachwissen ist wichtig

Die fachliche Kompetenz eines Arztes bezüglich der Bereiche Diagnostik, Therapie und Behandlung sei für Laien nur schwer zu beurteilen, da hierzu meist das medizinische Wissen fehle, so Sunken. Es gebe aber noch andere wichtige Faktoren: "Nimmt sich der Arzt Zeit für mich? Spricht er eine Sprache, die ich verstehe?" Geht es um die Wahl der Therapie, sollte ein guter Arzt seine Patienten über alle sinnvollen Optionen sowie deren Vor- und Nachteile in verständlichen Worten aufklären.

Auch gute Hygienestandards in den Praxisräumen sowie eine gute Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail seien Anhaltspunkte, sagt Sunken. Aspekte wie Terminplanung, Wartezeiten und Atmosphäre können weitere Hinweise geben, mit welcher Haltung der Arzt seinen Patienten begegnet.

Freie Arztwahl - Patienten dürfen jederzeit wechseln

Wer mit seinem aktuellen Arzt unzufrieden ist, dem steht es frei, einen anderen aufzusuchen, denn in Deutschland dürfen Patienten ihren Arzt frei wählen. Wer gesetzlich versichert ist, sollte aber darauf achten, einen Kassenarzt zu wählen, also einen Arzt, der seine Leistungen direkt mit der Krankenkasse abrechnet. Zwar dürfen auch gesetzlich Versicherte Privatärzte aufsuchen, müssen dann aber die Kosten selbst tragen, es sei denn, sie haben die Kostenübernahme zuvor mit ihrer Kasse vereinbart.

Warum nehmen manche Ärzte keine Patienten auf?

Kassenärzte sind verpflichtet, gesetzlich Versicherte aufzunehmen. Allerdings dürfen sie Patienten ablehnen, wenn die Praxis bereits überlastet ist und keine freien Termine mehr hat. Wer keinen Facharzt findet, kann sich unter der Telefonnummer 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienstwenden, der Patienten einen Termin vermittelt.

Wie zuverlässig sind Bewertungsportale?

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Arzt-Bewertungsportale im Internet entstanden. Verbraucherschützer raten hier allerdings zur Skepsis, denn nicht immer sind die Bewertungen realistisch, manche sogar frei erfunden. Wer für die Arztsuche ein Bewertungsportal nutzen möchte, dem empfiehlt die Verbraucherzentrale Hamburg die "Weiße Liste". Diese sei nicht-kommerziell, unparteiisch und besser vor Manipulationen geschützt.

