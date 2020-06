Wechseljahre: Gelenkschmerzen durch Östrogenmangel

Wechseljahre: Was hilft bei Gelenkschmerzen?

Visite - 09.06.2020 20:15 Uhr Autor/in: Madlen Zeller

Frauen in den Wechseljahren leiden oft an Gelenkschmerzen, etwa in Schultern oder Fingern. Die Ursache ist oft ein Mangel am Hormon Östrogen. Was hilft gegen die Beschwerden?