Stand: 25.03.2019 14:08 Uhr

Schmerzen im Knie: Schiefe Beine begradigen

Bei Beschwerden im Knie lässt sich der Einsatz eines künstlichen Gelenks oft vermeiden, wenn Fehlstellungen wie O-Beine oder X-Beine die Ursache für Verschleiß, Schmerzen und Schwellungen sind. Etwa 30 Prozent aller Arthrosen am Knie lassen sich durch eine Schiefstellung erklären. Schon bei einem leichten O-Bein liegt die volle Belastung auf der Innenseite des Knies, das dadurch schnell verschleißt.

Schuherhöhung oder Physiotherapie können OP hinauszögern

Nicht alle Menschen mit O- oder X-Beinen bekommen eine Arthrose – und wer keine Beschwerden hat, muss nicht operiert werden. Treten aber Probleme auf, häufig ein Ziehen an den Knie-Innenseiten aufgrund der Überlastung der Knorpel, besteht Handlungsbedarf. Sofern die Sprunggelenke es zulassen, sollte der Ausgleich per Schuherhöhung an der Außensohle versucht werden.

Zusätzlich können Einlagen, Physiotherapie, Akupunktur und das Spritzen von Hyaluronsäure helfen. Immer sollte ein MRT-Bild gemacht werden. Ein bis zwei Jahre später kann der Arzt dann im Vergleich mit einem aktuellen MRT-Bild sicher beurteilen, ob die Behandlung mit diesen Hilfsmitteln erfolgreich war oder ob der Knorpel weiter dünner geworden ist.

Sollte sich der Knorpelanteil weiter verringert haben, empfiehlt sich für jüngere, aktive Patienten unter 55 Jahren häufig eine baldige Begradigungsoperation (Umstellungsosteotomie). Denn ein solcher Eingriff kann nur Erfolg haben, wenn der Knorpel noch nicht zu dünn ist.

Was passiert bei einer Begradigungsoperation?

Bei der Umstellungsosteotomie wird minimalinvasiv in den Knochen hineingeschnitten und das Bein - nach im Vorfeld am Computer durchgeführten Berechnungen - in eine gerade Form gebracht. Anschließend fixiert der Operateur den Knochen mit einer Titanplatte. Sie sorgt für Stabilität, während sich der Spalt mit frischem Knochenmaterial füllt. Dieser Eingriff dauert circa eine Stunde und bietet für junge Betroffene den großen Vorteil, dass das eigene Kniegelenk für viele Jahre erhalten bleiben kann.

Beinbegradigung oft besser als Kunstgelenk

Auch wenn die Operation, die Reha und optional das Entfernen der Schrauben viele Monate dauern können: Nach einer rechtzeitigen Umstellungsosteotomie bleibt jedem zweiten Patienten ein künstliches Kniegelenk erspart. Die Erfolgschance hängt davon ab, wie weit der Verschleiß bereits fortgeschritten ist und welche Belastungen das Knie nach der Operation aushalten muss. Dabei gilt grundsätzlich, dass die Patienten nach einer Umstellungsosteotomie stärkere Belastungen (zum Beispiel beim Sport) besser aushalten als mit einem künstlichen Gelenk.

Links Arthrose Forum Erfahrungsaustausch und umfangreiches Infomaterial. extern Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. Visite Informationen über die Krankheit und die Zeitschrift des Vereins sowie Leserbriefe von Betroffenen. extern

Weitere Informationen Elektronisches Ohr erkennt Arthrose im Knie Ein neu entwickeltes Gerät soll Geräusche im Knie erkennen, die auf eine Arthrose hindeuten. Mediziner hoffen, den Gelenkverschleiß damit früher erkennen und behandeln zu können. mehr Bewegungstherapie bei Knie-Arthrose Muskeln stabilisieren das Knie. Stimmt zwischen ihnen die Balance nicht, beschleunigt das den Knorpelverschleiß und fördert Arthrose. Kräftigungsübungen lindern die Schmerzen. mehr Arthrose im Knie: Arthroskopie ist nutzlos Die Arthroskopie ist eine der häufigsten Operationen in Deutschland. Neue Studien zeigen: Der Eingriff ist bei Arthrose im Knie überflüssig. Deshalb werden die Kosten nicht mehr übernommen. mehr

Experten zum Thema Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch

Direktor Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

20246 Hamburg

(040) 74 10-0

www.uke.de



Dr. Axel Radelhof

Chefarzt Zentrum für Endoprothetik

Chefarzt Allgemeine Orthopädie

Schön Klinik Hamburg Eilbek

Dehnhaide 120

22081 Hamburg

(040) 20 92-0

www.schoen-klinik.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 26.03.2019 | 20:15 Uhr