Risikofaktor Masken: Minderwertige Produkte im Umlauf Sendedatum: 18.01.2021 20:15 Uhr Der NDR hat Masken getestet, die in Kliniken und Zahnarztpraxen eingesetzt werden und angeblich zertifizierten FFP2 -Schutz bieten sollen. Tatsächlich schützen sie das Personal aber nur unzureichend.

von Alexa Höber

Die Sendung Markt hat mehrere Masken in ein Labor gegeben und eine Durchlassprüfung durchführen lassen. Laut Prüfergebnis hat eine in einer Hamburger Asklepios-Klinik eingesetzte Maske mit Testergebnissen von 9,59 Prozent und 13,74 Prozent eine deutlich höhere Durchlässigkeit als erlaubt. Der zulässige Wert liegt bei 6 Prozent. Es sei davon auszugehen, so Dirk Wessels von der DEKRA, dass die Maske nicht den "erforderlichen Schutz biete, den der Verwender sich von ihr erwartet." Die Maske hätte bei der DEKRA "weder die Prüfung als CPA Maske, noch die EU Baumusterprüfung für eine FFP2-Maske bestanden", so Wessels.

Die Bezeichnung "CPA" bedeutet, dass die Maske zu Beginn der Pandemie nur einen Schnelltest und keine ausführliche Prüfung durchlaufen hat. Den weiteren Aufdruck "FFP2" halten manche Experten daher für unzulässig. Auch schwanke die Qualität solcher Masken generell zum Teil erheblich.

Pflegerinnen hatten Markt gegenüber angegeben, sie hätten die Masken auch auf COVID-Stationen getragen.

Erhöhte Infektionsgefahr durch fehlerhafte Masken?

Nach Ansicht von Professor Walter Popp von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene können fehlerhaft getragene, sowie minderwertige Masken Risikofaktoren für Infektionen sein. Solche Masken sollten deshalb generell nicht auf COVID-Stationen, in der Notaufnahme oder der Endoskopie eingesetzt werden. Dies, so Popp, sei unverantwortlich. So habe man einen Ausbruch in einer anderen, nicht zum Asklepios-Konzern gehörenden Klinik, auch auf Probleme mit FFP2-Masken zurückführen können.

Karl-Heinz Wehkamp, Professor für Public Health und Medizinethik, kritisiert den Einsatz minderwertiger Masken ebenso. Demnach könnten "durchlässige Masken eine Gefahr für das Personal, Patienten und die Bevölkerungsgesundheit sein." Es könne sich um "bisher unterschätzte Streuherde mit enormem Schädigungspotential handeln."

Reaktion des Klinikkonzerns

Die Asklepios-GmbH ist mit etwa 160 Gesundheitseinrichtungen bundesweit einer der größten, privaten Klinikbetreiber. Mit den Vorwürfen konfrontiert, bestätigt der Konzern die Nutzung der Masken, sagt aber auch, sie "seien für den Gebrauch in der Klinik geeignet." Zu dem Vorwurf von Mitarbeitern, die Masken seien auf COVID-Stationen eingesetzt worden, äußert sich Asklepios nicht.

Der Konzern schreibt: "Es handelt sich um FFP2 -Masken, die im Zuge der Zulassung in 2020 als Corona- Pandemie- Atemschutz (CPA) Masken gekennzeichnet sind." "Unabhängige" und "interne Tests" hätten "die Tauglichkeit der Masken für den Einsatz in der Klinik bestätigt." Das NDR Gutachten stünde "im Widerspruch zu eigenen Unterlagen."

Kontrollbehörde: „Wir werden in diesem Fall tätig“

Pflegende in Hamburg hatten schon im Dezember 2020 die Gesundheitssenatorin öffentlich aufgefordert, die Eignung der in den Asklepios Kliniken verwendeten Masken zu überprüfen. Eine Reaktion blieb bislang aus. Jetzt hat der NDR seine Prüfergebnisse übermittelt. Ein Sprecher der Justiz- und Verbraucherschutzbehörde bestätigt, "das Amt für Verbraucherschutz (Marktüberwachung) und das Amt für Arbeitsschutz werden in diesem Fall tätig und den Hinweisen nachgehen."

Durchlässige Masken auch in Zahnarztpraxen?

Auch auf einer der führenden Plattformen für Zahnarztpraxen wurden minderwertige Masken angeboten. Die Masken mit dem Namen "SanBang" lagen bei einer Prüfung der DEKRA im Auftrag von Markt mit 8,51 Prozent und 7,98 Prozent ebenfalls über dem zulässigen Wert von 6 Prozent und erfüllten damit nicht den FFP2-Standard . Die Plattform reagierte sofort auf den Hinweis des NDR und entfernte das Angebot. Auch der Händler will die Maske zurücknehmen, wenn Kunden sich bei ihm melden und ihnen eine Gutschrift erteilen.

Maske mit gutem Ergebnis

Eine in Apotheken erhältliche Maske bestand hingegen den DEKRA-Test. Mit 1,12 Prozent und 3,13 Prozent waren ihre Durchlasswerte weit unter dem Grenzwert von 6 Prozent. Diese Maske kann bedenkenlos verwendet werden, auch in sensiblen Bereichen, zum Beispiel bei der Betreuung von COVID-Patientinnen und Patienten. Wichtig ist, dass die Maske dicht anliegt. Sitzt sie zu locker, kann ein dichtes Anliegen am Gesicht durch Kürzen der Ohrbänder mit Knoten erreicht werden.

Woran erkenne ich gute Qualität bei Masken?

Ein Zeichen dafür, dass eine Maske eine aufwendige Prüfung nach einer EU-Norm durchlaufen hat, ist ein CE-Zeichen hinter dem eine vierstellige Nummer steht.

Dieses Thema im Programm: Markt | 18.01.2021 | 20:15 Uhr