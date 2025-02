Protagonistinnen gesucht für die 'Frauensauna' Staffel 2 Stand: 14.02.2025 13:53 Uhr | vom Rundfunk Berlin-Brandenburg-Logo Die ARD-Erfolgsserie "Die Frauensauna – verdammte Wechseljahre" geht in die zweite Staffel und sucht dafür Protagonistinnen aus Berlin und Brandenburg.

Gesucht werden Frauen, die Lust haben, in der neuen Staffel "Frauensauna" von ihren Erfahrungen mit den Wechseljahren zu erzählen.

In Staffel 2 sollen auch Frauen ab 40 im Mittelpunkt stehen. Allein in Deutschland gibt es mehrere Hunderttausend Frauen, die bereits in diesem Alter die Wechseljahre erleben. Die Folge: Sie werden oft falsch behandelt oder nicht ernst genommen, weil man nicht an die beginnende Menopause als Ursache für ihre Beschwerden denkt.

Der rbb sucht deswegen ab sofort Frauen aus Berlin und Brandenburg, die genau davon betroffen sind und Lust haben, in der neuen Staffel ihre Geschichte zu erzählen. Interessiert? Dann füllen Sie einfach das Formular auf rbb-online.de aus.