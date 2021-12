Omikron: Wie gefährlich ist die neue Corona-Variante? Stand: 06.12.2021 12:31 Uhr Die vielen Mutationen führen nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich dazu, dass Omikron ansteckender ist. Wie konnte die Mutante entstehen? Wie gut schützen die Impfungen? Welche Personengruppen sind gefährdet?

Seit Tagen beherrscht ein bisher wohl den Wenigsten geläufiger griechischer Buchstabe die Schlagzeilen: Omikron, das kleine "o" des griechischen Alphabets. Er steht inzwischen für die in Südafrika entdeckte Corona-Variante B.1.1.529, ein Virus, dessen Erbgut sich an 50 Stellen vom ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus unterscheidet. Allein 32 dieser Veränderungen betreffen das sogenannte Spike-Protein, das dem Virus den Eintritt in die Zellen verschafft und das als Zielstruktur für alle bisher zugelassenen Impfstoffe dient.

Omikron könnte ansteckender

Wissenschaftler befürchten, dass einige dieser Mutationen dazu führen, dass Omikron ansteckender ist und dem Immunsystem leichter entwischen kann. Bei anderen Mutationen ist noch völlig unklar, ob und wie sie sich auf die Infektion oder die Krankheit auswirken. Am 26. November hat die WHO Omikron deshalb zur besorgniserregenden Virusvariante (VOC) erklärt, die sich inzwischen in vielen Ländern ausgebreitet.

Theorien zur Entstehung von Omikron

Wie eine solche Supermutante mit derart vielen Veränderungen entstehen konnte, gibt der Wissenschaft noch Rätsel auf. Eine Theorie geht davon aus, dass sich das Virus in einem Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel einem Aids-Kranken, über Wochen immer weiter verändert und von dort aus verbreitet haben könnte.

Eine andere vermutet, dass sich das Virus in einer kleinen, abgeschlossenen Gemeinschaft, irgendwo im südlichen Afrika, über Wochen entwickelt haben könnte. Dabei hätte sich das Virus in jedem Infizierten ein bisschen verändert und sei an den nächsten weitergegeben worden, sodass über die Zeit immer mehr Mutationen entstehen konnten.

Omikron trifft bisher vor allem Kinder und junge Erwachsene

In Südafrika hat sich die Omikron-Variante rasant unter jungen Menschen ausgebreitet, die überwiegend milde Krankheitsverläufe hatten. Vor allem Ungeimpfte haben sich angesteckt, aber auch viele genesene Patientinnen und Patienten, die bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden hatten. Das unterscheidet Omikron von der in Deutschland vorherrschenden Delta-Variante. Und noch etwas ist bei Omikron anders: In Südafrika führt Omikron zu mehr Krankenhauseinweisungen bei kleineren Kindern, die noch nicht geimpft werden konnten.

Andere Voraussetzungen in Deutschland

Die Erfahrungen aus Südafrika sind auf deutsche Verhältnisse nur bedingt übertragbar, denn die Bevölkerung dort ist viel jünger als hierzulande. Bisher sind in Südafrika nur wenige Menschen vollständig gegen Corona geimpft, dafür aber sehr viele bereits genesen.

In Deutschland ist die Bevölkerung vergleichsweise alt und in höherem Maße geimpft - und hier herrscht die stark verbreitete Delta-Variante vor. Ob Omikron sich unter diesen Bedingungen auch hierzulande durchsetzt, werden die kommenden Wochen zeigen. Genetische Untersuchungen belegen, dass Omikron in Deutschland höchstens seit wenigen Wochen aktiv und nicht weit verbreitet ist. Da bereits der normale PCR-Test Omikron-Varianten entlarven würde, ist nicht von einer großen Dunkelziffer auszugehen.

Was macht Omikron so ansteckend?

Weltweit versuchen Wissenschaftler nun mit Hochdruck mehr über die neue Variante herauszufinden. Denn dass Viren mutieren, ist normal und passiert ständig: Einmal in die menschliche Zelle eingedrungen, vermehrt sich das Virus, indem es in kürzester Zeit Millionen Kopien von sich selbst anfertigt. Dabei kommt es aber immer wieder auch zu Kopierfehlern, kleinsten Veränderungen oder Mutationen.

Trägt eine dieser Veränderungen dazu bei, dass das Virus leichter in menschliche Zellen eindringen kann, und somit infektiöser wird, kann sie andere Varianten verdrängen. Doch so viele Mutationen wie bei Omikron gab es noch nie. Sie könnten dazu führen, dass Omikron noch ansteckender sein könnte als Delta und dass unsere bisherigen Impfstoffe nicht so gut vor der neuen Variante schützen.

Für eine höhere Ansteckung sprechen die sprunghaft ansteigenden Fallzahlen in Südafrika. Dort gehen 80 Prozent aller Neuinfektion auf Omikron zurück und die Betroffenen sind vor allem junge Menschen, die bereits einmal mit einer anderen Variante infiziert waren.

Wie gut schützt die Impfung?

Es gibt erste Hinweise, dass auch die Impfungen schlechter vor Omikron schützen könnten als vor den bisherigen Varianten. Forscher gehen davon aus, dass vor allem die Antikörperabwehr mit Omikron Probleme bekommen könnte, denn die Antikörper binden an die Spitze des Spikeproteins - und genau hier hat Omikron viele Mutationen, sodass manche Antikörper nicht mehr passen.

Impfung bietet Schutz vor schwerer Erkrankung

Die beste Chance, auch die Omikron-Variante abzuwehren, bietet eine vollständige Impfung inklusive Booster zur Auffrischung. Denn nach der Boosterimpfung produziert der Körper riesige Mengen unterschiedlicher Antikörper. Entsprechend wahrscheinlich ist es, dass wenigstens einige dieser Antikörper trotz der Mutationen passen und eingedrungene Viren unschädlich machen.

Ziemlich sicher sind sich die Expertinnen und Experten zudem, dass die aktuellen Impfungen noch immer sehr gut vor schweren Verläufen schützen. Denn die werden vor allem durch T-Zellen verhindert, die gegenüber Mutationen nicht so empfindlich sind. T-Zellen docken nicht direkt an das Virus an, sondern erkennen Zellen, die vom Virus befallen sind, und zerstören sie. So kann sich das Virus nicht lange im Körper vermehren.

Eine infizierte Zelle präsentiert an ihrer Oberfläche alle Bestandteile des Coronavirus und ist deshalb für die T-Zellen selbst dann zu erkennen, wenn einzelne Bestandteile mutiert sind. Selbst wenn die Antikörper der jetzigen Impfstoffe eine Infektion mit Omikron nicht mehr zuverlässig verhindern sollten, würde die Impfung also immer noch sehr gut vor schwerer Krankheit schützen.

Impfstoff-Hersteller arbeiten an Anpassung

Für den Fall, dass die Wirkung der Impfstoffe gegen Omikron doch zu stark nachlassen und die Variante sich ausbreiten sollte, arbeitet der Hersteller Biontech bereits an einer Anpassung seines mRNA-Impfstoffes. In etwa 100 Tagen könnten erste Chargen des aktualisierten Impfstoffes ausgeliefert werden.

Moderna hat ebenfalls mit der Entwicklung eines überarbeiteten Impfstoffs begonnen. Allerdings werde dies einige Monate dauern. Im Laufe des kommenden Jahres könne Moderna dann zwei bis drei Milliarden Dosen eines solchen Mittels herstellen, so Firmenchef Bancel gegenüber der Tagesschau. Doch im Moment ist klar: Unser ganz großes Problem heißt Delta, nicht Omikron.

Dieses Thema im Programm: Visite | 07.12.2021 | 20:15 Uhr