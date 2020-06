Stand: 12.06.2020 14:26 Uhr - Die Ernährungs-Docs

Gewinnen Sie das E-Book der Ernährungs-Docs!

Kann ich selbst etwas tun, um mich vor Corona zu schützen? Diese Frage wird auch den Ernährungs-Docs Anne Fleck, Silja Schäfer, Jörn Klasen und Matthias Riedl seit Ausbruch der weltweiten Pandemie immer wieder gestellt.

Neben dem Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln raten sie vor allem zu gesunder Ernährung, die unser Immunsystem so stärkt, dass Eindringlinge in Form von Viren und Bakterien weniger Chancen haben. Dazu haben die Docs in den vergangenen Wochen im NDR Fernsehen und auch bei Instagram viele Tipps gegeben.

Mit den richtigen Rezepten das Immunsystem stärken

Nun ist ihr E-Book "Mehr Power fürs Immunsystem" erschienen, mit viel Basiswissen und einer Best-of-Auswahl von 50 Rezepten. Im Herbst wird noch eine erweiterte Ausgabe des E-Books inklusive neuer Rezepte auf den Markt kommen - dann auch in gedruckter Form.

Mitmachen und gewinnen

Machen Sie mit und verraten Sie uns Ihr Lieblingsrezept der Ernährungs-Docs unten im Teilnahmeformular: Wir verlosen drei der E-Books! Letzte Teilnahmemöglichkeit ist am Donnerstag, 25. Juni 2020, um 23.59 Uhr.

Viel Glück!

Unter allen richtigen Einsendungen losen wir die Gewinner(innen) aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter(innen) des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt.

Ich möchte ein E-Book gewinnen! Meine Kontaktdaten Vorname und Nachname: * E-Mail: * Mein Lieblingsrezept von den E-Docs Name des Rezepts: * Hier habe ich das Rezept entdeckt: * NDR Website Buch der Ernährungs-Docs, nämlich ... (... Buchtitel/Anmerkung): Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 15.06.2020 | 21:00 Uhr