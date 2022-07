Low Carb: Kochen mit wenig Kohlenhydraten Stand: 29.06.2022 11:35 Uhr Im Übermaß können Kohlenhydrate in Weizenmehl-Produkten wie Brot und Nudeln dick machen. Gesünder sind langsam verdauliche Kohlenhydrate. Diese Low-Carb-Rezepte helfen beim Abnehmen.

Weizenbrot, Nudeln, Pizza, Kuchen und Kekse: Sie alle enthalten schnell verdauliche Kohlenhydrate. Diese treiben den Blutzuckerspiegel in die Höhe und können dazu beitragen, dass der Körper Fettreserven anlegt und so zu Übergewicht führen. Mit einer Low-Carb-Ernährung lässt sich das verhindern und Gewicht reduzieren. Low Carb bedeutet weniger Kohlenhydrate. Bei der Ernährung senkt man den Anteil der Kohlenhydrate an der Ernährung und erhöht den Anteil an Eiweiß und Fett. Der hohe Eiweißanteil ist wichtig, um beim Abnehmen den Muskelabbau zu verhindern. Das Fett sorgt für ein langes Sättigungsgefühl.

Low-Carb-Alternativen zu Pizza, Nudeln, Brot

Vor allem auf Zucker und Weizenmehl sollte verzichtet werden, da sie nicht lange satt machen. Sie stecken zum Beispiel in den meisten Brotsorten, hellen Nudeln, Pizza und Süßspeisen - Lebensmittel, die viele besonders gern essen. Statt dessen sollte man auf langsam verdaulichen Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten und Gemüse zurückgreifen.

Als Ersatz für beliebte Lebensmittel wie Brot, Nudeln und Pizza kann man zu gesunden Low-Carb-Alternativen wie Blumenkohl-Pizza, Zucchini-Nudeln und Möhren-Eiweiß-Brot greifen. Darin werden schnell verdauliche Kohlenhydrate durch ballaststoffreiches Gemüse ersetzt.

Wer an Gicht leidet oder Probleme mit den Nieren oder der Leber hat, kann die Beschwerden durch eine kohlenhydratarme Ernährung jedoch verschlimmern. Dann sollte eine Low-Carb-Ernährung unbedingt mit dem Arzt abgesprochen werden.

Dieses Thema im Programm: Iss besser! | 03.07.2022 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung