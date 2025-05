Künstliches Hüftgelenk: Schmerzen nach der Hüft-OP - was tun? Stand: 14.05.2025 14:27 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Nach dem Einsetzen einer Hüft-TEP kann es zu Komplikationen wie Infektionen oder Lockerungen kommen. Wichtig ist, die genaue Ursache für Schmerzen zu ermitteln. Manchmal ist eine weitere OP notwendig.

von Ines Bellinger

In Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt pro Jahr etwa 250.000 künstliche Hüftgelenke implantiert, sogenannte Hüft-Totalendoprothesen (Hüft-TEP). Der Eingriff zählt damit zu den am häufigsten durchgeführten Operationen in Deutschland. Notwendig wird die OP meist als Folge einer weit fortgeschrittenen Hüftarthrose (Coxarthrose), also dem Verschleiß von Knorpel im Hüftgelenk.

Bei Schmerzen nach Hüft-OP: Ursachen ermitteln

Nach Schätzungen haben bis zu zehn Prozent der Patientinnen und Patienten nach einem solchen Eingriff Schmerzen, manche schon kurz nach der OP, andere erst Jahre später. Manchmal wird dann ein weiterer Eingriff notwendig, Teile oder die komplette Prothese müssen eventuell ausgetauscht werden. Wichtig ist, die genaue Ursache für Schmerzen zu ermitteln, Vor- und Nachteile einer erneuten Operation sorgfältig abzuwägen und immer eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen.

Mögliche Ursachen: Lockerung, Luxation, Infektion

Es gibt unterschiedliche Ursachen für Schmerzen nach einem Hüftgelenkersatz. Dazu zählen im Wesentlichen:

Luxation (ausgekugeltes Gelenk)

Lockerung der Prothese

Infektion

Materialversagen

Knochenfraktur

Mitunter treten bei Patienten mit Hüft-TEP aber auch Schmerzen auf, die nicht vom Gelenkersatz herrühren - etwa Probleme in der Wirbelsäule oder in der Leiste, Beschwerden in Muskeln, Sehnen und Gelenken oder Nervenschädigungen, die in den Bereich der Hüfte ausstrahlen.

Hüftluxation: Wenn der Gelenkkopf aus der Pfanne rutscht

Ein künstliches Hüftgelenk besteht aus zwei Teilen: Ein Schaft mit kugelförmigem Kopf wird im Oberschenkelknochen verankert, eine Pfanne mit Pfanneneinsatz (Inlay) im Becken. Vor allem in den ersten Wochen nach dem Einbau einer Hüft-TEP kann es dazu kommen, dass der Gelenkkopf aus der Pfanne springt. Das kann zum einen daran liegen, dass das Implantat schlecht sitzt. Zum anderen können unbedachte Bewegungen zu einer Luxation führen. Das Gelenk ist einige Wochen nach dem Eingriff noch instabil, weil die schützende Gelenkkapsel sich erst langsam neu bilden muss und die stützenden Muskeln erst wieder gekräftigt werden müssen.

Springt ein Hüftkopf aus der Pfanne, kann sich das durch ein Knacken oder auch durch einen lauten Knall bemerkbar machen. Meist treten schlagartig starke Schmerzen auf. Das betroffene Bein sieht verkürzt oder verdreht aus. Zur sicheren Diagnose eines ausgekugelten Hüftgelenks wird ein Röntgenbild gemacht. Unter Narkose kann der Hüftkopf meist wieder eingerenkt werden. Treten Luxationen häufiger auf, ist der Einsatz einer speziellen Prothese zu prüfen, bei der der Gelenkkopf fest mit der Pfanne verbunden ist.

Infektion in Hüft-TEP schnell erkennen und behandeln

Wie bei jeder anderen Operation kann es auch nach dem Einbau einer Hüftprothese zu einer Infektion kommen, etwa wenn Keime in die Wunde gelangen und die Prothese besiedeln. Dann ist schnelles Handeln erforderlich.

Gelenkentzündungen entstehen meist in den ersten drei Monaten nach der OP. Häufig treten zunächst gerötete, warme, nässende oder geschwollene Stellen direkt an der Wunde auf. Klagen Patienten über Fieber, Blutdruckabfall oder Übelkeit, können bereits tiefere Gewebeschichten betroffen sein oder es entwickelt sich eine Blutvergiftung. Manchmal bilden sich bei einer Infektion auch röhrenartige Hohlräume zwischen Gelenk und Haut (Fistelgänge), durch die Flüssigkeit wie zum Beispiel Eiter abfließt.

Für eine Diagnose wird häufig Gelenkflüssigkeit entnommen und auf Keime untersucht. Zudem können erhöhte Entzündungswerte im Blut auf eine Infektion hinweisen.

Manchmal entstehen bakterielle Infektionen auch lange nach einer OP. Die Bakterien können zum Beispiel durch andere Implantate, etwa einen Herzschrittmacher, einen Abszess an den Zähnen, eingewachsene und entzündete Zehennägel, eine Gallenblasenentzündung oder Verletzungen in den Körper eindringen und über die Blutbahn in das künstliche Hüftgelenk gelangen. Das ist von außen oder auf Röntgenbildern nicht zu erkennen. Etwa jede vierte dieser Infektionen bleibt dauerhaft bestehen.

Behandlung einer Infektion: OP und Antibiotika

Wird eine Infektion diagnostiziert, folgt meist eine aufwendige Behandlung. Je nach Ausprägung der Entzündung und Zustand der Prothese wird in einer Operation betroffenes Gewebe entfernt (Wundtoilette/Debridement). Zudem erfolgt ein Austausch von Prothesenteilen oder der kompletten Prothese. Danach muss meist für mehrere Monate - mitunter auch dauerhaft - ein Antibiotikum eingenommen werden, abhängig davon, welche Bakterien sich im Gelenk angesiedelt haben. Zu einer Behandlung ohne Prothesenwechsel wird meist nur geraten, wenn die Implantation weniger als vier Wochen zurückliegt, sich kein Fistelgang gebildet hat und die Prothese stabil sitzt.

Die Behandlung einer Gelenkinfektion sollte eine spezialisierte Klinik vornehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) bietet auf der Plattform www.endocert.de Hilfe bei der Suche nach Experten an.

Lockere Hüft-TEP durch Verschleiß - Nachoperation nötig

Nachoperationen bei Hüftgelenkersatz sind am häufigsten nötig, wenn sich die Prothese gelockert hat. Das passiert meist erst nach vielen Jahren, denn im Laufe der Zeit können sich Partikel des Prothesenmaterials ablösen. Zwar ist das Immunsystem imstande, diese winzigen Teilchen im Körper abzubauen. Der Prozess kann jedoch zum Abbau des angrenzenden Knochens führen. Dann sitzen Schaft und/oder Pfanne nicht mehr fest.

Eine beginnende Schaftlockerung kann zu dumpfen oder stechenden Schmerzen im Oberschenkel unter Belastung, also beim Gehen und Stehen, führen. Anlaufschmerzen im Oberschenkel nach dem morgendlichen Aufstehen weisen ebenfalls auf eine Prothesenlockerung hin. Die Schmerzen strahlen mitunter bis in die Leiste aus. Auch Klickgeräusche und eine einseitige Beinlängenverkürzung können Zeichen einer Schaftlockerung und später auch einer Lockerung der Gelenkpfanne sein. Patienten mit einer lockeren Hüftprothese verfallen beim Gehen manchmal auch in einen Wackelgang.

Bei einer Lockerung der Prothese, wird in den meisten Fällen eine Nachoperation (Revision) empfohlen. Ein sehr hohes Alter oder ein schlechter Allgemeinzustand können aber auch gegen einen erneuten Eingriff sprechen.

Hüft-OP: Lockere Prothese möglichst schnell austauschen

Bei einer Lockerung sollte der Prothesentausch rechtzeitig erfolgen. Je länger die Betroffenen eine lockere Hüftgelenksprothese belasten, desto mehr wird die umgebende Knochensubstanz geschädigt - und umso schwieriger wird es, einer neuen Prothese sicheren Halt zu verschaffen.

Während einer Operation können Knochendefekte mit Knochenspänen aufgefüllt und neue Knochensubstanz um die Prothese herum aufgebaut werden. Die Späne bestehen aus Knochengerüst, das zum Beispiel aus abgesägten Hüftköpfen gewonnen und aufbereitet wird. Unter moderater körperlicher Belastung wandern körpereigene Knochenzellen in das eingefügte Knochengerüst und bilden neuen, festen Knochen. Durch das Auffüllen der Defekte mit Knochenmaterial lassen sich Hüftprothesen heute öfter wechseln als früher. Dennoch ist das Ziel, vorhandene Knochensubstanz zu erhalten und ein möglichst kleines Implantat einzusetzen.

Knochenbruch im Bereich des künstlichen Hüftgelenks

Schmerzen im Hüftgelenk können auch von einem Knochenbruch im Bereich der Prothese herrühren, etwa durch einen Sturz. Häufig ist eine OP notwendig, um die Fraktur mit Schrauben, Platten oder Drähten zu versorgen. Wurde die Prothese in Mitleidenschaft gezogen, muss sie gegebenenfalls ausgetauscht werden. Manche Knochenbrüche heilen auch ohne Operation, dafür muss das Hüftgelenk aber einige Wochen entlastet werden.

Schmerzen in der Hüft-TEP - wie erfolgt die Diagnose?

Nach dem Einbau eines künstlichen Hüftgelenks ist die Ursache für den Arthroseschmerz behoben. Der Wundschmerz von der Operation hält einige Wochen an, ist mit Schmerzmedikamenten aber gut zu kontrollieren. Die Ursache für Schmerzen, die länger anhalten oder nicht von der Wunde herrühren, muss abgeklärt werden.

Im Patientengespräch werden sich Arzt oder Ärztin zunächst nach den Schmerzen erkundigen: Seit wann treten sie auf? Wo genau? Bei welchen Bewegungen? Gab es einen Auslöser wie etwa einen Sturz? Wichtig ist auch, welche weiteren Erkrankungen vorliegen und ob es jüngst andere Eingriffe oder Behandlungen gab, zum Beispiel an den Zähnen.

Zur körperlichen Untersuchung gehören das Prüfen des Gangbildes, der Beinlängen und der Haut im Bereich der Prothese. Um neurologische Ursachen auszuschließen, werden Tests gemacht wie das Anheben des betroffenen Beins im Liegen oder das Stehen auf einem Bein. Meist folgt dann eine Röntgenaufnahme, zur gezielteren Diagnostik eventuell auch Ultraschall, Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) oder eine Szintigrafie, um den Stoffwechsel im Knochengewebe zu beurteilen.

Wie lange hält ein künstliches Hüftgelenk?

Derzeit rechnet man bei Hüft-TEPs mit einer durchschnittlichen Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren. Je jünger die Patientin oder der Patient ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Austausch notwendig wird. Wie schnell ein künstliches Hüftgelenk verschleißt, hängt vor allem vom verwendeten Material, der Operationsmethode und der Aktivität der Betroffenen ab. Meist besteht der Gelenkkopf aus einer widerstandsfähigen Keramik, die in einer Hüftpfanne aus Keramik oder Polyethylen gleitet. Diese Materialkombination gilt als besonders haltbar.

Bis zum Jahr 2010 wurden häufig noch Metall-auf-Metall-Prothesen (MoM-Prothesen) eingebaut, mit einer Chrom-Kobalt-Legierung an Hüftkopf und Pfanne. Diese Prothesen verschleißen deutlich schneller und werden heute kaum noch eingesetzt. Wer eine MoM-Prothese hat und keine Beschwerden, sollte trotzdem regelmäßig sein Blut auf erhöhte Metallwerte untersuchen lassen.

Experten aus dem Beitrag

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen I Visite I 13.05.2025 I 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bewegungsapparat Medizinische Forschung