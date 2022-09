Krebstherapie: Wie Ernährung bei Krebs helfen kann

Prof. Dr. Jutta Hübner, Oberärztin, W2-Professorin für Integrative Onkologie

Abteilung für Hämatologie und Internistische Onkologie

Klinik für Innere Medizin II

Universitätsklinikum Jena

Am Klinikum 1, 07747 Jena

Internet: www.uniklinikum-jena.de



Dr. phil. Thorsten Schmidt M.A., Leiter Supportivangebote Sport- und Bewegungstherapie

Krebszentrum Nord (CCC)

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel

Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel

Tel. (0431) 500-18 205, Fax (0431) 500-18 204

Internet: www.krebszentrum-nord.de



Dr. Dietrich Gläser, Leitender Oberarzt

Klinik für Innere Medizin III

Klinikum Südstadt Rostock

Südring 81, 18059 Rostock

Tel. (0381) 44 01-61 00, Fax (0381) 44 01-61 99

Internet: www.kliniksued-rostock.de



Prof. Dr. Nicolai Maass, Direktor

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel

Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel

Tel. (0431) 500-21 405, Fax Kiel: 0431 500-21 404

Internet: www.uksh.de



Weitere Informationen

KOKON - Kompetenznetz Komplementärmedizin in der Onkologie

c/o Klinikum Nürnberg

Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1, 90340 Nürnberg

Tel. (0911) 398 20 06

Internet: www.kokoninfo.de



Stiftung Deutsche Krebshilfe

Buschstraße 32, 53113 Bonn

Informations- und Beratungsdienst (0800) 80 70 88 77 (Mo-Fr von 8-17 Uhr)

Internet: www.krebshilfe.de

Kostenlose Ratgeberbroschüren "Bewegung und Sport bei Krebs" und "Ernährung bei Krebs" auch zum Herunterladen im Internet: www.krebshilfe.de/blaue-ratgeber.html



Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungsinstituts

Tel. (0800) 420 30 40

Internet: www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/unkonv-methoden-index.php

Informationen, Adressen und Ansprechpartner zum komplementäre Onkologie



Studien

Krakowski-Roosen H. Sport und Krebsprävention. Der Onkologe. 2017; 23:438-45.

Lemanne D, Cassileth B, Gubili J. The role of physical activity in cancer prevention, treatment, recovery, and survivorship. Oncology. 2013;27(6):580-5.