Krank auf Reisen im Ausland: Was tun?

Die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen zum Teil die Kosten für die Behandlung im EU-Ausland, allerdings nur dann, wenn der Arzt eine Zulassung für das gesetzliche Versicherungssystem des Landes hat. Darauf muss man bei der Auswahl achten. In anderen Ländern, etwa in Thailand oder den USA, gilt das nicht. Für diese Länder ist eine Auslandsreisekrankenversicherung notwendig. Wer keine hat, muss die Kosten selbst tragen.

Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist unabhängig vom Ziel sinnvoll und empfehlenswert, denn nicht alle Behandlungskosten werden von der heimischen Krankenversicherung übernommen. Ein besonderes Problem sind Rücktransportkosten, die im Ernstfall anfallen. Diese Kosten, die in den fünfstelligen Bereich gehen können, übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich nicht. "Wer häufiger ins Ausland fährt, sollte eine dauerhafte Auslandsreisekrankenversicherung abschließen", rät Christoph Kranich von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Die gibt es schon für 10 Euro im Jahr". Wichtig ist, dass die Versicherung auch den Rücktransport abdeckt. "Dort sollte stehen, dass die Kosten auch dann übernommen werden, wenn der Rücktransport medizinisch sinnvoll und nicht nur notwendig ist", so Kranich.

Ja, aber man sollte unbedingt eine seriöse, als solche gekennzeichnete Apotheke aufsuchen, denn in einigen Ländern werden auch gefälschte Produkte verkauft. Wichtig ist auch, sich den generischen Namen und nicht den Markennamen der Arznei zu merken. Er bezeichnet den Wirkstoff, also zum Beispiel Ibuprofen oder Penicillin, und wird auch im Ausland verstanden.

Ja - besonders wenn die Dauer der Krankheit die Urlaubszeit überschreitet, ist das sinnvoll. Urlaub und Arbeitsunfähigkeit schließen sich grundsätzlich gegenseitig aus, wie die Techniker Krankenkasse betont. Erkrankt ein Arbeitnehmer im Urlaub und wird arbeitsunfähig, zählen diese Tage nach dem Bundesurlaubsgesetz (§ 9) nicht zu den Urlaubstagen. Stattdessen gilt die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Dazu ist es nötig, sich ein Attest eines Arztes als Nachweis für eine Arbeitsunfähigkeit zu besorgen - und zwar ab dem ersten Krankheitstag. Setzen Sie sich auch mit Ihrem Arbeitgeber und mit Ihrer Krankenversicherung in Deutschland in Verbindung und fragen nach, was es noch zu beachten gibt. Die Krankheitstage darf der Arbeitnehmer aber nicht an den ursprünglich gewährten Urlaub anhängen. Die verlorenen Urlaubstage können stattdessen nachgeholt werden.