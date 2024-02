Jetzt live: Schönheitsoperationen - völlig normal? Stand: 21.02.2024 18:00 Uhr Egal ob im Gesicht, am Bauch oder Po: Schönheits-OPs sind gefragt wie noch nie. Doch wie findet man seriöse plastische Chirurginnen und Chirurgen? Und wer hilft bei Behandlungsfehlern?

Das Geschäft mit Schönheitsoperationen, Botox- und Hyaluron-Unterspritzungen boomt. Auf der Wunschliste stehen oft weniger Falten, größere Lippen, straffere Brüste oder eine gerade Nase. Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis zufrieden. Immer wieder leiden Patientinnen und Patienten nach einer Schönheits-OP unter Schmerzen, lebenslangen Entstellungen, Narben oder Funktionsstörungen. In einigen Fällen werden sogar weitere Operationen erforderlich.

NDR Info live zu Schönheitsoperationen ab 18 Uhr

Zurzeit vorherrschende Schönheitsideale wie eine Sanduhrfigur sind besonders bei jungen Menschen im Trend. Auch deshalb gibt es immer mehr Schönheitsoperationen und minimalinvasive Eingriffe bei Menschen unter 30 Jahren. Sind Schönheits-OPs inzwischen komplett alltäglich? Welche Risiken und Gefahren gehen damit einher? Und wie wird gesellschaftlich darüber diskutiert? Darüber sprechen wir heute ab 18 Uhr bei NDR Info live unter dem Titel "Schönheitsoperationen - völlig normal?".

NDR Info Moderatorin Isabelle Vidos begrüßt als Gäste:

Michaela Montanari

Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Ada Borkenhagen

Professorin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uni Magdeburg, die darüber forscht, wie Social Media unsere Vorstellung von Schönheit beeinflusst

Thommy Momsen

Hairstylist und Influencer, der sich seit sechs Jahren mit Botox und Hyaluron behandeln lässt

Sie können die Sendung am Mittwoch im Video-Livestream auf dieser Seite oder im NDR Ratgeber-Kanal auf YouTube verfolgen. Und auch Sie können ihre Meinung beisteuern - per Mail über das entsprechende Kontaktformular. Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder Ihre Fragen - wir freuen uns auf Beiträge zur Debatte!

Sagen Sie uns Ihre Meinung - schicken Sie uns Ihre Fragen! Schreiben Sie uns über unser Mail-Formular

Kommentieren Sie im NDR Ratgeber-Kanal bei Youtube

Kurz nach dem Livestream ist das Video auch auf der Seite von "NDR Info live" abrufbar.

Dokuserie zum Thema Dokuserie zum Thema: Bin ich schön? Macht Schönheitschirurgie glücklich? Das hoffen Miriam und Paulina. Unser Doku-Dreiteiler in der ARD Mediathek. extern

Begriff Schönheitschirurg nicht geschützt

Wenn bei Schönheitsoperationen etwas schiefgeht, hat es im Vorfeld häufig an den nötigen Voruntersuchungen gemangelt oder an der fachlichen Beratung und Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen. Auch sind viele Operateure für den gewünschten Eingriff nicht ausreichend ausgebildet. Das Problem: Die Berufsbezeichnungen "Schönheitschirurg" und "Kosmetischer Chirurg" sind nicht geschützt. Jede Ärztin und jeder Arzt darf also für die Schönheit zum Skalpell greifen - egal, ob Kieferchirurg, Gynäkologe, Haut- oder Augenarzt. Besonders groß ist das Risiko bei günstigen Anbietern, die massenhaft auf den Markt drängen.

Wie einen seriösen Schönheitschirurgen finden?

Wer sein Äußeres mit chirurgischer Hilfe verändern will, sollte darauf achten, dass der Operierende einen entsprechenden Facharzttitel vorzuweisen hat: Der Begriff "Fachärztin/ Facharzt für Ästhetisch-Plastische Chirurgie" ist geschützt und garantiert, dass die Ärztin oder der Arzt für die gewünschte Operation qualifiziert ist. Vorsicht ist angebracht, wenn



es keinen direkten Ansprechpartner gibt

ein Arzt wenig Zeit hat

es kein ausgiebiges Beratungsgespräch gibt

ein Arzt oberflächliche Aussagen macht, zum Beispiel das Narkose-Risiko verharmlost

beispielsweise bei Fettabsaugungen mit großen Mengen (mehr als vier Litern) geworben wird.

Zu einer guten Aufklärung gehören:



ein detaillierter Kostenvoranschlag

rechtzeitige Beratung durch den Operateur, nicht erst am Vorabend des Eingriffs und nicht nur per Aufklärungsbogen

eine umfassende, genaue Erläuterung der Risiken.

Wer unsicher ist, sollte sich vor der Entscheidung für oder gegen einen Eingriff eine zweite Meinung einholen.

Vorsicht bei günstigen Angeboten im Ausland

Auch bei günstigen Angeboten im Ausland ist oft Skepsis angebracht: Vor Ort kann der Preis plötzlich höher werden. Außerdem können Probleme bei der Nachsorge und bei Haftungsfragen auftreten. Oft sind Hygiene-Standards schlechter als in Deutschland.

Eingriff mit Risiko: Brust-OP, Nasen-OP und BBL

Besonders oft kommt es bei Brustvergrößerungen, Nasen-OPs und beim Fettabsaugen zu Komplikationen. Besonders der sogenannte Brazilian Butt Lift (BBL), bei dem Eigenfett zur Vergrößerung des Pos eingesetzt wird, gilt als risikoreich. Bei Lidstraffungen kann es passieren, dass sich ein Auge nach dem Eingriff nicht mehr richtig schließen lässt.

Minimalinvasive Eingriffe: Auch hier auf seriöse Ärztinnen und Ärzte setzen

Viel Erfahrung erfordern auch Botox- und Hyaluron-Spritzen zur Faltenreduzierung, sonst kann es zu Komplikationen wie Lidschlussproblemen oder deformierten Gesichtszügen kommen. Hyaluron-Behandlungen gegen die Zornesfalte sind zudem nicht ungefährlich: Die Gel-artige Substanz kann Gefäße verstopfen, die den Sehnerv mit Blut versorgen. In der Folge droht eine Erblindung. Auch deshalb dürfen keine Kosmetikerinnen und Kosmetiker solche Behandlungen vornehmen.

Arzt haftet nur für Behandlungsfehler

Unzufriedenheit nach einer Schönheitseingriff begründet keinen Anspruch auf Schadenersatz. Denn der Arzt haftet nicht für das Ergebnis, wenn die Operation ordnungsgemäß ablief. Bei einem vermuteten Behandlungsfehler trägt der Betroffene die Beweislast. Bei Behandlungen im Ausland ist es für Betroffene meist noch schwieriger, einen Anspruch auf Schadenersatz durchzusetzen.

Diese Schönheitsoperationen zahlt die Krankenkasse

Hat eine Schönheitsoperation vorwiegend medizinische Gründe, zahlt die Krankenkasse den Eingriff unter bestimmten Bedingungen. Wichtig für die Kostenübernahme ist der Nachweis der medizinischen Notwendigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) vor der Operation.

Eine Erstattung der Kosten ist zum Beispiel in folgenden Fällen möglich:



Brustvergrößerung : bei extrem ungleich großen Brüsten, einer angeborenen Deformation der Brust oder nach einer Tumor-Entfernung

: bei extrem ungleich großen Brüsten, einer angeborenen Deformation der Brust oder nach einer Tumor-Entfernung Brustverkleinerung : bei orthopädischen Beschwerden durch das Gewicht großer Brüste (Rückenprobleme), wenn mindestens 400 Gramm pro Brust entfernt werden müssen

: bei orthopädischen Beschwerden durch das Gewicht großer Brüste (Rückenprobleme), wenn mindestens 400 Gramm pro Brust entfernt werden müssen Lidkorrektur (Oberlid): bei Beeinträchtigung des Sichtfeldes durch hängende Oberlider

(Oberlid): bei Beeinträchtigung des Sichtfeldes durch hängende Oberlider Nasenkorrektur : bei Atemproblemen zum Beispiel durch eine extrem schiefe Nasenscheidewand oder nach einem Unfall

: bei Atemproblemen zum Beispiel durch eine extrem schiefe Nasenscheidewand oder nach einem Unfall Fettabsaugen (Liposuktion): bei krankhaften Fettansammlungen an den Hüften, Oberschenkeln und Oberarmen (Lipödem)

(Liposuktion): bei krankhaften Fettansammlungen an den Hüften, Oberschenkeln und Oberarmen (Lipödem) Bauchdeckenstraffung: eventuell bei chronischen Entzündungen oder Ekzemen in den Hautfalten und bei Schmerzen

Krankenkasse zahlt meist nicht für Folge-OP

Sind nach einer missglückten Operation Folgeeingriffe nötig, übernehmen die Krankenkassen die Kosten dafür meist nicht. Eine seriöse Praxis für Schönheitschirurgie wird bei Reklamationen anbieten, auf Kulanz nachzuarbeiten. Sollte das nicht klappen, können sich Betroffene zum Beispiel an die Schlichtungsstellen der Ärztekammern wenden.

Dieses Thema im Programm: Bin ich schön? | 20.02.2024 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haut Kosmetik