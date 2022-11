Hülsenfrüchte-Pasta: Nudeln auf gesunde Art Stand: 01.11.2022 10:33 Uhr Nudeln sind zweifellos lecker, zählen aber nicht zu den gesündesten Lebensmitteln. Zumindest nicht die klassischen Nudeln aus Weizenmehl. Inzwischen gibt es jedoch Alternativen.

Spirelli aus Kichererbsen oder Linsen, Penne aus Erbsen oder Bohnen - Nudeln aus Hülsenfrüchten sind richtig gesund. Allerdings haben die alternativen Sorten ihren Preis: Sie kosten das Fünf- bis Zehnfache der herkömmlichen Nudeln aus Weizenmehl. Dafür enthalten sie weder Geschmacksverstärker noch Süßungsmittel. Sie bestehen also tatsächlich zu 100 Prozent aus dem Mehl der jeweiligen Hülsenfrucht.

Viele gesunde Inhaltsstoffe

Darin stecken viele gesunde Inhaltsstoffe: 100 Gramm Nudeln aus Hülsenfrüchten enthalten 20 bis 45 Gramm hochwertiges pflanzliches Eiweiß, etwa das Drei- bis Vierfache von Hartweizen-Nudeln. Mit ihrem hohen Ballaststoffanteil von zehn Prozent (Hartweizen: zwei Prozent) unterstützen sie die Verdauung. Sie quellen im Darm auf, sättigen und regen die Darmtätigkeit an. Zudem stecken viel mehr Vitamine und Mineralstoffe in der Hülsenfrüchte-Pasta als in normalen Nudeln. Sie enthalten außerdem gesunde, langkettige Kohlenhydrate, die sehr langsam verdaut werden, den Blutzucker- und Insulinspiegel nicht in die Höhe schnellen lassen und lange satt halten.

Kichererbsen enthalten sehr viel Kalzium für Knochen und Zähne sowie das Vitamin Folsäure für die Zellteilung. Rote Linsen enthalten viel Eisen und Zink. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Zink wird für Wundheilung und Immunabwehr benötigt.

Unterschiede im Geschmack

Nudeln aus Bohnen schmecken leicht süßlich und haben einen dominanten Eigengeschmack. Auch Pasta aus Erbsen schmeckt leicht süß, aber auch bitter. Linsen-Pasta hat einen guten Biss, schmeckt leicht süßlich mit Eigengeschmack nach Linsen. Auch Nudeln aus Kichererbsen haben einen guten Biss. Ihre Konsistenz erinnert an Hartweizen, der Geschmack ist leicht nussig. Damit sie richtig lecker werden, brauchen Hülsenfrüchte-Nudeln nur das richtige Pesto, zum Beispiel aus Petersilie, Zitronensaft, Sonnenblumenkernen, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Käse und einem Schuss Apfelessig.

Tipps für die Zubereitung

Wenn der Teig lange steht, ziehen die Nudeln Feuchtigkeit und werden matschig.

Pasta aus Hülsenfrüchten darf höchstens fünf Minuten kochen, denn wenn sie nicht bissfest ist, schmeckt sie matschig und wird im Mund zu einem mehligen Klumpen.

Nudeln aus Hülsenfrüchten saugen keine Soße auf.

