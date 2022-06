Hitze: So lassen sich Herz und Kreislauf schonen Stand: 24.06.2022 20:02 Uhr Kreislaufzusammenbrüche und Herzrhythmusstörungen sind die lebensgefährliche Folgen von Hitze. Bei vielen Älteren ist das Herz-Kreislauf-System überfordert. Betroffen sind oft Menschen, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen.

Kaum hat der Sommer begonnen, sorgt er auch schon für extreme Temperaturen, die unserer Gesundheit zu schaffen machen. Denn der Klimawandel lässt nicht nur die Durchschnittstemperatur über das gesamte Jahr steigen. Auch die Tage mit extremer Hitze nehmen zu - und die erreichten Temperaturen. Über die Jahre stieg auch die Zahl der Hitzetoten deutlich: Waren es 2003 etwa 7.000, forderte die Hitze im Jahr 2018 schon mehr als 20.000 Todesopfer.

Laut dem Fachmagazin"The Lancet" nimmt Deutschland damit weltweit einen traurigen Spitzenplatz ein, nur in China und Indien fordert der Klimawandel hitzebedingt mehr Menschenleben. Bei vielen Älteren funktionieren die körpereigenen Kühlsysteme nicht mehr so gut und wer dann nicht ständig trinkt, droht buchstäblich auszutrocknen. Doch auch Gesunde können durch anhaltend hohe Temperaturen überlastet werden. Kreislaufzusammenbrüche, Herzrhythmusstörungen und Atemnot sind dramatische Folgen, die immer wieder notfallmäßig zu Krankenhauseinweisungen führen. Betroffen oft o Menschen, die bereits an Herz- oder Atemwegserkrankungen leiden oder die bestimmte Medikamente einnehmen, die das Risiko für eine Hitzeerkrankung erhöhen. Das kann zu Schwindel, Ohnmachtsanfällen und Stürzen führen.

Körpereigene Kühlsysteme: Stärkere Durchblutung

Hohe Außentemperaturen fordern die körpereigenen Kühlsysteme. Der Körper muss das Zuviel an Wärme, das aus der Umgebung auf ihn einwirkt, wieder abgeben. Dafür wird die Haut an Armen und Beinen vermehrt durchblutet, die Venen hier weiten sich. Blut, dass dicht unter der Oberfläche entlang fließt, kann über die Haut Wärme abgeben. Das kühlt den Körper ab. Doch durch die weit gestellten Adern in Armen und Beinen kommt es zu einer Umverteilung des Blutes, der Kreislauf wird belastet der Blutdruck sinkt.

Schwitzen ist die zweite lebensnotwendige Reaktion des Körpers auf steigende Temperaturen. Wie praktisch, dass die Haut schon gut durchblutet ist: Flüssigkeitszufuhr für die insgesamt zwei bis drei Millionen Schweißdrüsen, die über den ganzen Körper verteilt sind. Sie sondern bei Bedarf ein Sekret aus Wasser, Salzen, Aminosäuren und Harnstoff ab. Auf der Hautoberfläche verdunstet die Flüssigkeit und entzieht der Haut Wärme, die Körpertemperatur sinkt. Die körpereigene Klimaanlage braucht viel Energie, zusätzliche körperliche Anstrengungen können an heißen Tagen schnell zu Überlastung führen.

Beschwerden und Erkrankungen

Die Arbeit der körpereigenen Kühlsysteme sind lebenswichtig und müssen bestmöglich unterstützt werden, um gefährliche Folgen zu vermeiden:

Herzrhythmusstörungen: Mineralstoffmangel durch Schwitzen

Beim Schwitzen gehen schnell einige Liter Flüssigkeit verloren - und damit auch Kochsalz, Kalium und Magnesium. Ein Mangel der Mineralstoffe kann die Herzzellen so verändern, dass vermehrt Herzrhythmusstörungen auftreten.

Gefahr einer Austrocknung: Geschwollene Beine

Wenn weit gestellte Adern den Blutdruck senken und lassen das Blut in die Beine sacken lassen, kann vermehrt Flüssigkeit ins Gewebe gedrückt werden. Das steht dem Blutkreislauf dann nicht mehr zur Verfügung und kann die Gefahr einer Austrocknung erhöhen.

Warum ausreichend Flüssigkeit bei Hitze so wichtig ist

Wasser zu trinken ist bei großer Hitze das Wichtigste, denn unser Gehirn versucht, den Körper auch durch Schwitzen abzukühlen.

An heißen Tagen verlieren wir bis zu zwei Liter Wasser mehr als sonst. Und das muss unbedingt nachgefüllt werden, denn sonst wird das Blut immer dickflüssiger, fließt träge und macht es dem Herzen noch schwerer. Wenn sich in den Beinen dickflüssiges Blut sammelt, kann es leicht verklumpen und ein Blutgerinnsel (Thrombose) bilden.

Auf regelmäßigen Harndrang achten

Bei der richtigen Trinkmenge verschätzen sich viele. Ein untrügliches Zeichen ist der fehlende Harndrang: Wer in der Hitze kaum zur Toilette muss, hat zu wenig getrunken! Unbedingt auch die Farbe des Urins beim Toilettengang prüfen. Wer dagegen aufgrund einer Herz- oder Nierenkrankheit nur eine bestimmte Menge trinken darf, sollte dringend mit seinem Arzt besprechen, um wie viel er seine Trinkmenge jetzt erhöhen soll. Denn nur mit genügend Wasser kann der Körper die Hitze ausgleichen, ohne Schaden zu nehmen.

Mehr Magen-Darm-Infekte durch stärkere Durchblutung der Haut

Bei Hitze wird die Haut stärker durchblutet, dafür bekommen andere Organe weniger Blut ab - zum Beispiel die Verdauungsorgane. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, sich einen Magen-Darm-Infekt zuzuziehen. Wegen der verringerten Abwehrbereitschaft kann die Infektion länger dauern als zu anderen Jahreszeiten.

Blutdruck- und Diabetes-Medikamente: Dosis anpassen

Bei Hitze verträgt nicht jeder die sonst gewohnte Dosis von Arzneimitteln wie Blutdrucksenkern oder Insulin. Deshalb sollten Betroffene die Einnahme nach Absprache mit ihrem Arzt an die Wetterbedingungen anpassen. Wichtig dabei ist, die negativen Effekte der Hitze nicht noch durch die Behandlung zu verstärken.

Zu heiße Temperaturen im Schlafzimmer führen zu Schlafstörungen

Nachts sinkt normalerweise die Körpertemperatur. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine erholsame Bettruhe, die der Körper zur Zellregeneration benötigt. Ist es im Schlafzimmer zu heiß, kann das zu Schlafstörungen führen.

Vorsicht bei zu viel Sport

Bei großer Hitze sollte direkte Sonne gemieden werden, auch Ruhe ist wichtig. Nur herumzusitzen ist aber auch nicht gut. Damit der Kreislauf in Schwung bleibt, ist leichte Bewegung ideal, am besten in den frühen Morgenstunden oder in klimatisierten Räumen. Dann wird das Blut durch die Muskelarbeit der Beine leichter wieder abtransportiert. Trotzdem sollte die Bewegung der Hitze angepasst werden: Wer normalerweise joggt, sollte besser walken - und wer walkt, geht jetzt spazieren. Wer auch dazu zu schlapp ist, sollte zumindest ab und zu die Füße hochlegen, damit das Blut besser abfließen kann.

Mit diesen Tipps kommen Sie gut durch heiße Tage:



abhängig von Gesundheitszustand und Aktivität zwei bis vier Liter körperwarme Getränke trinken, zum Beispiel Wasser, Gemüsesäfte, erfrischende Tees

zum Salzausgleich bei starkem Schwitzen eignet sich lauwarme Brühe

ein lauwarmes Fußbad nehmen

Handgelenke mit Wasser kühlen

körperliche Belastung vermeiden

Sport auf den kühleren Morgen oder Abend verlegen und einen Gang herunterschalten

Verzicht auf Alkohol und süße Getränke

helle, luftige Kleidung aus Naturfasern tragen

im Schatten aufhalten, prallen Sonnenschein meiden

Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden

Sonnenhut und -brille tragen

Aufenthaltsräume vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

nur nachts und morgens lüften, tagsüber Fenster schließen

niemals Menschen oder Tiere im Auto zurücklassen - auch nicht für kurze Zeit

Warnsignale des Körpers beachten

Vor allem Ältere, chronisch Kranke und die Eltern von Kindern sollten an heißen Tagen auf die folgenden Symptome achten und rechtzeitig eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen:

Übelkeit

Kopfschmerzen

Erschöpfung

geschwollene Beine

Schwindel und andere Kreislaufprobleme

Atemnot

Von Sonnenstich bis Hitzschlag: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Typische Anzeichen von Sonnenstich, Hitzschlag, Hitzeerschöpfung oder Kollaps sind Schwindel, Schwächegefühl, sehr rote oder blasse Haut, Krämpfe in Armen und Beinen oder eine Bewusstseinstrübung. In diesem Fall sollten sofort die folgenden Maßnahmen getroffen werden:



Den Patienten in den Schatten oder an einen kühlen Ort bringen.

Oberkörper erhöht lagern, enge Kleidung lockern.

Mit feuchten Umschlägen (zum Beispiel auf dem Kopf) kühlen.

Mineralwasser zu trinken geben.

Bei Kreislauf- oder Bewusstseinsstörungen den Rettungsdienst rufen!

Weitere Gesundheitsfolgen des Klimawandels

Hautkrebs durch verstärkte Sonnenenstrahlung

Infektionen übertragen von Mücken und Zecken

Allergien durch Pollen

Expertinnen und Experten zum Thema

