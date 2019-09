Stand: 16.09.2019 12:11 Uhr

Herzstillstand: Erste Hilfe kann Leben retten

Einen Herzstillstand erleiden in Deutschland Zehntausende Menschen im Jahr. Den Vorfall überleben nur zehn Prozent der Betroffenen. Denn Angehörige oder Passanten trauen sich oft nicht, Erste Hilfe zu leisten. Dabei kann eine Herzdruckmassage die Überlebenschance bei einem Herzstillstand erhöhen und bleibende Schäden am Gehirn verhindern.

Wenn das Herz stehen bleibt, sterben Gehirnzellen ab. Schon nach drei Minuten ohne Sauerstoff kann es zu bleibenden Schäden am Gehirn kommen. Bis ein Notarzt am Einsatzort eintrifft, dauert es im Durchschnitt rund acht Minuten. Deshalb ist es wichtig, die Herzdruckmassage so lange durchzuführen, bis der Notarzt kommt.

Herzdruckmassage richtig anwenden

Prüfen, rufen, drücken lautet die Erste-Hilfe-Regel bei einem Herzstillstand:

Prüfen: Reagiert die bewusstlos gewordene Person noch? Atmet sie?

Rufen: Wählen Sie den Notruf 112 oder bitten Sie jemanden, das zu tun.

Drücken: Legen Sie eine Hand auf die Mitte des Brustkorbs zwischen die Brustwarzen. Legen sie die andere Hand darüber und verschränken Sie beide Hände. Dann fangen Sie an zu drücken - mindestens fünf Zentimeter tief, kräftig und mindestens 100 Mal pro Minute in einem gleichmäßigen Rhythmus, etwa im Takt eines Disco-Songs wie "Stayin' Alive" von den Bee Gees.

Eine Beatmung ist bei der Wiederbelebung zweitrangig. Wichtig ist, dass der im Blut vorhandene Sauerstoff durch eine Herzdruckmassage ins Gehirn gelangt, um es bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit Sauerstoff zu versorgen.

Keine Angst vor der Herzdruckmassage

Eine Herzdruckmassage gelingt auch Ungeübten: Wer zu fest drückt, kann dem Betroffenen zwar die Rippen brechen, doch die heilen wieder. Wichtig ist es, nicht aufzuhören, bis der Rettungsdienst eintrifft. Wer unsicher ist, erhält direkt beim Notruf telefonische Unterstützung bei der Ersten Hilfe.

Erste Hilfe: Kenntnisse in Kursen auffrischen

Bei den meisten Menschen liegt ein Erste-Hilfe-Kurs schon lange zurück. Empfohlen wird jedoch eine Auffrischung alle fünf Jahre. Zahlreiche Anbieter wie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, der Malteser Hilfsdienst und der Arbeiter-Samariter-Bund bieten Wiederholungskurse an. Ein Erste-Hilfe-Kurs dauert in der Regel einen Tag.

Ersthelfer-Apps in vielen deutschen Städten

In vielen deutschen Städten arbeiten die Rettungsdienste zusätzlich mit Apps, die Ersthelfer möglichst schnell zu Menschen in Not leiten sollen. Registrieren können sich Menschen mit medizinischer Ausbildung. Geht in der Leitstelle ein Notruf ein und handelt es sich vermutlich um einen Herzstillstand, werden registrierte Ersthelfer in der Nähe alarmiert. Diese sind im Idealfall vor dem Rettungswagen zur Stelle und können mit der Herzdruckmassage beginnen.

Das System befindet sich noch im Aufbau. Doch zum Beispiel in Lübeck waren schon in zehn Prozent aller Fälle mobile Ersthelfer vor den Rettungssanitätern vor Ort.

Experte zum Thema Prof. Dr. Norbert Frey, Direktor

Klinik für Innere Medizin III, Kardiologie und Angiologie, internistische Intensivmedizin

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Arnold-Heller-Straße 3

24105 Kiel

(0431) 500-22800

www.uksh.de



