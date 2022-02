Gicht: Ursache oft erbliche Stoffwechselerkrankung Stand: 21.02.2022 15:13 Uhr Lange wurde vor allem eine falsche Ernährung für Gicht verantwortlich gemacht. Heute weiß man: In vielen Fällen ist ein erblicher Stoffwechseldefekt der Nieren für die entzündliche Gelenkerkrankung verantwortlich.

Gicht ist eine sehr häufig auftretende, entzündliche Gelenkerkrankung. In Deutschland sind rund eine Million Menschen betroffen - Männer häufiger als Frauen, acht von zehn Gichtpatienten sind männlich. Seit Jahrhunderten werden Menschen mit Gicht stigmatisiert - wegen ihres üppigen Lebensstils, der die Krankheit auslösen soll. Bis heute gelten Gicht-Patienten deshalb häufig pauschal als maßlos.

Doch inzwischen wird immer klarer: Die Ernährung spielt bei vielen eine vergleichsweise geringe Rolle und mit Ernährungstherapie alleine - Verzicht auf Alkohol und Fleisch - kann man die Gicht nicht in den Griff bekommen. Ursache ist bei den allermeisten Patienten eine genetische Stoffwechselerkrankung. Dabei handelt es sich um eine Ausscheidungsschwäche der Nieren bezüglich der Harnsäure.

Ursache: Nieren scheiden durch Gendefekt zu wenig Harnsäure ab

Harnsäure entsteht beim Abbau von sogenannten Purinen. Purine sind Bestandteile menschlicher Zellen, werden aber auch über die Nahrung aufgenommen. Die Harnsäure wird über die Nieren ausgeschieden. Dieser Ausscheidungsprozess ist bei den meisten Gichtpatienten genetisch bedingt gestört. Dann bleibt zu viel Harnsäure im Blut. Übersteigt die Harnsäurekonzentration einen Wert von etwa 6 mg/100 ml, bilden sich Harnsäurekristalle. Die Folge: Ein Gichtanfall und starke Schmerzen, denn die Harnsäurekristalle lagern sich in der Gelenkhaut ab.

Welche Formen der Gicht lassen sich unterscheiden?

Neben der erblichen Stoffwechselstörung können auch andere Krankheiten oder Medikamente die Gelenkschmerzen auslösen. Mediziner unterscheiden zwei Formen der Gicht:

Primäre Form: Ein angeborener Stoffwechseldefekt ist Ursache für den erhöhten Harnsäurespiegel. Die Niere scheidet meist weniger Harnsäure aus, als nötig wäre. Ganz selten ist ein Enzymdefekt verantwortlich dafür, dass der Körper zu viel Harnsäure produziert.

Sekundäre Form: Andere Krankheiten oder Störungen sind für die Hyperurikämie verantwortlich. Eine sekundäre Gicht entsteht zum Beispiel als Folge von Leukämie oder anderen Blutkrankheiten, bei denen viele Zellen abgebaut werden - manchmal auch bei Nierenerkrankungen oder bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten.

Symptome: Gichtanfall beginnt oft mit Schmerzen im großen Zeh

Meist beginnt die Erkrankung mit heftigen Schmerzattacken als akuter Gichtanfall (akute Gichtarthritis) an einem einzigen Gelenk. Sehr häufig trifft es das Großzehen-Grundgelenk. Das liegt daran, dass die Harnsäurekristalle in Geweben mit niedriger Temperatur zuerst ausfallen. Auch Sprung- und Kniegelenke, das Daumengrundgelenk oder der Mittelfuß können betroffen sein.

Komplikationen: Fieber, Gichtknoten und Nierenschaden

Der schwere Schmerzanfall kommt ganz plötzlich meist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Das schmerzende Gelenk ist extrem berührungsempfindlich, geschwollen, gerötet oder bläulich verfärbt und heiß. Oft kommt Fieber hinzu. Bleibt Gicht unbehandelt, bilden sich Gichtknoten, ein sogenannter Tophus, und die Nieren können geschädigt werden. Die Krankheit beginnt meist zwischen dem 40. und dem 60. Lebensjahr. Frauen bekommen Gicht meistens nicht vor den Wechseljahren - die weiblichen Geschlechtshormone schützen sie bis dahin.

Krankheitsverlauf und Risikofaktoren für Behandlung entscheidend

Die Therapie der Gicht sollte auf die individuelle Situation der Erkrankten abgestimmt sein. Wichtig dabei sind:

Stadium der Gicht: Sind die Beschwerden akut oder chronisch?

Individuelle Faktoren: Anzahl der Anfälle und bestehende Gelenkveränderungen berücksichtigen

allgemeine Risikofaktoren abklären

Eine internationale Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 183 Genorte Einfluss auf den Harnsäurespiegel und damit auf die Gicht haben. Menschen mit einer besonders starken genetischen Veranlagung für Gicht haben ein geschätzt 100-fach höheres Risiko an Gicht zu erkranken als Menschen mit einer besonders niedrigen erblichen Veranlagung. Diese Erkenntnisse fließen auch in die aktuellen Therapien mit ein.

Therapie: Ernährung spielt nur untergeordnete Rolle

Eine Ernährungsumstellung allein, die sogenannte purinarme Diät, reicht für eine erfolgreiche Therapie bei genetisch verursachter Gicht meist nicht aus. Die Harnsäure-Werte werden so nur um fünf bis zehn Prozent gesenkt. Die Ernährung ist also nur ein kleiner Baustein in der Therapie. Und: Mittlerweile haben Wissenschaftler herausgefunden, dass gerade bei Diäten Gichtanfälle besonders häufig auftreten. Durch die Diät kommt es zu einem Fett- und Muskelverlust. Die Folge: Besonders viele körpereigene Purine müssen abgebaut werden - dadurch steigt die Harnsäurekonzentration an. Die meisten Gichtpatienten brauchen zum Ausgleich ihrer genetischen Störung daher eine medikamentöse Therapie.

Gicht mit Medikamenten behandeln

Nach einem akuten Gichtanfall ist es das Ziel der Behandlung, die Schmerzen möglichst rasch zu lindern und die Entzündung zu beenden - zum Beispiel mit sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen und Diclofenac.

Nach Abklingen der Beschwerden kann eine Dauertherapie das Fortschreiten der Gicht und weitere Gichtanfälle verhindern. Sie wird empfohlen, wenn

mehr als zwei Gichtanfälle pro Jahr auftreten.

begleitend zur Gicht Nierensteine vorliegen.

die Gicht zu weiteren Veränderungen im Körper führt.

Die Dauertherapie sollte frühestens zwei Wochen nach einem akuten Gichtanfall beginnen.

Wirkstoffe Allopurinol oder Febuxostat können helfen

Ein häufig eingesetztes Mittel ist Allopurinol. In den ersten Monaten nach Beginn der Therapie können vermehrt Gichtanfälle auftreten. Denn wenn der Harnsäurespiegel sinkt, werden Harnsäureablagerungen aus dem Gewebe freigesetzt.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion sollte anstelle von Allopurinol der Wirkstoff Febuxostat verschreiben werden. Es kommt auch zum Einsatz, wenn Allopurinol den Harnsäurespiegel nur unzureichend senkt. Betroffene, die zusätzlich zur Gicht unter einer schweren Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer instabilen Angina pectoris leiden, sollten wenn möglich kein Febuxostat einnehmen. Sie sollten vorrangig mit Allopurinol behandelt werden.

