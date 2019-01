Stand: 07.01.2019 16:19 Uhr

Gemeinsam abnehmen: Diät in der Gruppe

An Übergewicht leiden in Deutschland jede zweite Frau und mehr als 65 Prozent der Männer. Wenn Betroffene nachhaltig abnehmen möchten, brauchen sie großes Durchhaltevermögen. Denn mit einer Diät ist es nicht getan: Wichtig ist ein Lebensstil mit viel Bewegung und einer gesunden Ernährung. Doch die Umstellung fällt vielen Betroffenen schwer: Oft fallen sie nach einem hochmotivierten Beginn zurück in alte Verhaltensweisen und nehmen durch den Jo-Jo-Effekt noch mehr zu.

Erfolgreicher sind Menschen, die gemeinsam abnehmen. Die Gründe dafür sind wissenschaftlich belegt: Förderlich sind demnach gemeinsame Ziele und der Druck, sich vor anderen nicht blamieren zu wollen.

Dorf in Spanien auf Diät

In einem spanischen Dorf achten mehr als 4.000 Einwohner gemeinsam auf ihre Ernährung, machen Sportkurse und versuchen, sich im Alltag mehr zu bewegen. Die meisten leiden unter Übergewicht und den damit verbundenen Folgekrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck. Die Initiative wird unterstützt von Gesundheitszentren, Schulen, Stadtverwaltung und Restaurants.

Warum Abnehmen so schwierig ist

Wer für sich allein eine Diät macht oder trainiert, muss sich immer wieder selbst motivieren und braucht einen eisernen Willen. Und das schaffen die wenigsten, auch die Ratschläge des Hausarztes oder Diät-Kochbücher helfen vielen auf Dauer nicht weiter. Während der Andrang in Fitness-Studios und auf Jogging-Strecken im Januar meist groß ist, sinkt das Interesse in der Regel in den Monaten danach.

Trainingsprogramm für Fußballfans

Obwohl gemeinsames Abnehmen meist erfolgreich ist, gibt es in Deutschland kaum Gruppentherapien für Menschen mit Übergewicht. Eine Ausnahme ist das Projekt Fußballfans im Training des Vereins Eintracht Braunschweig. Mit zwei zwölfwöchigen Kursen pro Jahr regt der Verein übergewichtige Fans zu einer gemeinsamen Veränderung ihres Lebensstils an.

Wie erfolgreich das Programm ist, zeigt eine Untersuchung aus Großbritannien. Dort verloren die Teilnehmer der Gruppentherapie innerhalb eines Jahres rund fünf Kilogramm Gewicht und fünf Zentimeter Bauchumfang mehr als andere Fans, die es auf eigene Faust versuchten. Außerdem lag der durchschnittliche Blutdruck in der Gruppe nach einem Jahr um 6,6 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) niedriger. Inzwischen bieten auch andere Vereine ähnliche Gruppenprogramme an.

Gründe fürs Abnehmen

Wer auf Dauer überflüssige Pfunde verliert, reduziert das Risiko für praktisch alle Zivilisationskrankheiten, verlängert seine Lebenserwartung, senkt seinen Blutdruck, seine Blutfettwerte und das Risiko für Krebs, Herzinfarkt und Demenz.

Experten zum Thema Dr. Jörn Klasen, Facharzt für Innere Medizin, Anthroposophische Medizin, Naturheilverfahren, Dipl. Heilpädagoge

Medizinicum Hamburg (Klinikum Stephansplatz)

Stephansplatz 3

20354 Hamburg

(040) 32 08 83 10

www.medizinicum.de



Dr. Melanie Hümmelgen, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie

Leitende Ärztin der Kardiologischen Abteilung und stellv. Ärztliche Direktorin

RehaCentrum Hamburg

Martinistraße 66

20246 Hamburg

(0 40) 253 06 35 05

www.rehahamburg.de



Dr. Matthias Riedl, Internist, Diabetologe, Ernährungsmediziner

medicum Hamburg MVZ GmbH

Beim Strohhause 2

20097 Hamburg

(040) 807 97 90

www.medicum-hamburg.de



Carlos Piñeiro Diaz, Hausarzt

Centro de Saúde Narón

15570 Narón (Spanien)



Kay-Uwe Rohn, Abteilungsleiter Fitness und Gesundheitssport

Eintracht Braunschweig

www.fussballfansimtraining.de



Weitere Informationen

Adipositas Verband Deutschland e. V.

Peterstraße 39

46236 Bottrop

www.adipositasverband.de

