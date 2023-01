Facharzttermin: Wie lange mussten Sie darauf warten?

Haben Sie auch schon Erfahrungen mit langen Wartezeiten auf einen wichtigen Facharzttermin gemacht? Vielleicht sogar so lange, dass sich Ihr Gesundheitszustand in der Zwischenzeit verschlechtert hat? Für einen Beitrag in einer der nächsten Visite-Sendungen suchen wir Menschen, die uns von ihren Beweggründen und Erfahrungen berichten. Haben Sie Interesse? Dann schreiben Sie uns über das Kontaktformular:

Bewerbung Ihre Daten Nachname, Vorname: * PLZ, Ort: * E-Mail: Tel.: * Ihre Nachricht Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Warten auf Facharzttermine gemacht?: * Ihr Einverständnis Ich bin bereit, mich filmen zu lassen und vor der Kamera zu erzählen, was ich erlebt habe: * Ja Nein Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!