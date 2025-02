Ernährung bei Magenentleerungsstörung: Verdauung beschleunigen Stand: 17.02.2025 21:00 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Übelkeit, Magenschmerzen und Völlegefühl - für Menschen mit einer Gastroparese, einer Magenlähmung, ist Essen mit Schmerzen verbunden. Durch die Ernährung können Symptome gelindert werden.

Normalerweise vermischt der Magen das Essen durch kraftvolle Muskelkontraktion. Bei einer Gastroparese ist die Beweglichkeit der Magenwand vermindert, die Verdauung ist verlangsamt. Infolgedessen staut sich das Essen, es kommt zu Schmerzen und langfristig zu Gewichtsverlust. Um die Beschwerden zu mindern, setzt die Ernährungsmedizin auf die sogenannte "Small Particle Size Diet": kleine Partikel - also püriertes Essen. Darüber hinaus sollten lieber häufiger kleine Mahlzeiten eingenommen werden als wenige große, und die Mahlzeiten sollten fett- und ballaststoffarm sein.

Viele kleine statt wenige große Mahlzeiten

Kleine Portionen bedeuten weniger Arbeit für den Magen. Drei Hauptmahlzeiten lassen sich gut durch sechs kleinere Mahlzeiten ersetzen. Wer häufig außer Haus isst, kann sich zum Beispiel die Hälfte des Essens einpacken lassen und später essen. Während des Essens am besten viel Zeit nehmen und nicht in Eile essen. Dadurch bekommt der Magen ausreichend Ruhe, um zu verdauen.

Der Mund leistet wichtige Vorarbeit

Im Magen wird das Essen in kleine Bestandteile zerlegt. Erst wenn alles klein genug ist, wird der Speisebrei an den Dünndarm weitergegeben. Durch gutes und langes Kauen nimmt man dem Magen Arbeit ab.

Weiche Lebensmittel bevorzugen

Weiche Lebensmittel werden schneller verdaut. Was weniger Arbeit für den Mund bedeutet, bedeutet auch weniger Arbeit im Magen. Als Faustregel gilt: Wenn ein Lebensmittel mithilfe einer Gabel in kleine Stücke oder am Gaumen zerdrückt werden kann, ist es im Magen leicht aufzuspalten. Gekochtes oder gedünstetes Gemüse wird zum Beispiel besser vertragen als rohes. Alternativ kann das Essen zu Suppen, Püree oder Smoothies verarbeitet werden. Insbesondere durch flüssige Lebensmittel wie Smoothies, Proteinshakes und (Gemüse-)Säfte können viele Nährstoffe und Kalorien aufgenommen werden.

Ballaststoffe bedeuten viel Verdauungsarbeit

Ballaststoffe kommen in allen pflanzlichen Lebensmitteln vor. Lebensmittel mit hohem Ballaststoffanteil bleiben länger im Magen und verlangsamen dadurch die Magenentleerung. Dazu gehören Körner, Nüsse, Vollkornmehle, Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Erbsen. Auch große Mengen an Gemüse haben viele Ballaststoffe. Diese Lebensmittel zu reduzieren, mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen. Gesunden Menschen werden Ballaststoffe empfohlen, denn die verlangsamte Verdauung reduziert die Nährstoffaufnahme und den Blutzuckeranstieg. Bei Gastroparese überwiegen jedoch die Nachteile der Ballaststoffe.

Fettiges Essen kann Probleme bereiten

Nicht nur Ballaststoffe, auch Fett verlangsamt die Magenentleerung. Viel Fett enthalten frittierte und panierte Lebensmittel. Fettreiches Fleisch wie Wurst, Speck und Salami oder fettreicher Käse sollte nur in kleinen Mengen gegessen werden. Auch bei Fertiggerichten, Fast Food und Restaurantessen ist Vorsicht geboten. Es wird aber nicht empfohlen, komplett auf Fett zu verzichten, damit eine ausreichende Nährstoffversorgung sichergestellt wird.

Essen und Trinken trennen

Zu viel Wasser kann die Verdauungssäfte im Magen verdünnen und die Verdauung verlangsamen. Am besten zwischen den Mahlzeiten oder nach dem Essen trinken. Kräutertees entspannen den Magen und können dadurch die Verdauung erleichtern. Auch Ingwertee kann eine positive Wirkung haben, indem er die Bildung von Verdauungssäften anregt.

Ein kleiner Verdauungsspaziergang

Nach dem Essen nicht direkt hinlegen, das erschwert die Verdauung. Das bedeutet: am besten nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen essen, sondern nach dem Essen noch leicht bewegen. Zum Beispiel durch einen Spaziergang oder etwas Haushaltsarbeit.

Auf die Körpersignale hören

Es gibt bei Gastroparese keine strengen, statischen Regeln. Die Verträglichkeit von Lebensmitteln ist immer individuell. Am besten werden verschiedene Lebensmittel und Zubereitungsarten ausprobiert. Insbesondere bei der Menge an Ballaststoffen und Fett gibt es individuelle Toleranzen. Die Toleranz für bestimmte Lebensmittel kann sich im Krankheitsverlauf ändern und ist auch tages- uns symptomabhängig. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Symptome zu kennen und ein Gefühl für seinen Körper zu entwickeln. Eine Ernährungsberatung unterstützt die Erstellung eines individuellen Ernährungsplans.

Medizinischer Hinweis Diese Empfehlungen ersetzen keine individuelle ernährungsmedizinische Beratung. Ernährungsmedizinische Behandlung/Beratung ist eine wird von den Krankenkassen in der Regel bezuschusst.

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | Die Ernährungs-Docs | 17.02.2025 21:00

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung