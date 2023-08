E-Rezept soll Pflicht werden: Was ändert sich für Patienten?

Das E-Rezept besteht aus einem digitalen Rezeptcode, der einem QR-Code ähnelt. Der Code enthält die Daten des verschriebenen Medikaments und lässt sich in der Apotheke genau wie die bisherigen rosa Rezept-Zettel einlösen, und zwar entweder mit der persönlichen Gesundheitskarte, als Ausdruck der Arztpraxis auf Papier oder mit dem Smartphone und der App "Das E-Rezept".

Wer das E-Rezept in digitaler Form nutzen möchte, benötigt dafür ein Smartphone sowie die App "Das E-Rezept", die im Apple Store oder im Google Play Store zum Download bereitsteht. Um die App zu nutzen, sind außerdem eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte sowie die Versicherten-PIN erforderlich. Diese gibt es auf Anfrage von der Krankenkasse. Ob die Gesundheitskarte bereits für das Verfahren benutzt werden kann, lässt sich an der sechsstelligen Zugangsnummer erkennen, die oben rechts unter dem Schriftzug "Gesundheitskarte" und dem schwarz-rot-goldenen Balken aufgedruckt ist. Alternativ können Versicherte E-Rezepte über die Elektronische Gesundheitskarte in der Apotheke einlösen.

Ja. Wer möchte, kann das Rezept wie gewohnt in der Arztpraxis in Papierform erhalten. Der Zettel mit der Rezeptverordnung ist jedoch nicht mehr rosa, sondern ein einfacher weißer Ausdruck mit dem entsprechenden Rezeptcode, der in der Apotheke ausgelesen werden kann. Der Ausdruck ist digital signiert und daher ohne ärztliche Unterschrift gültig.

In der Praxis oder auch in einer Videosprechstunde stellt der Arzt oder die Ärztin nach der Untersuchung ein elektronisches Rezept aus. Dabei wird der Rezeptcode erstellt, der zum Einlösen in der Apotheke nötig ist. Diesen Code kann man in der E-Rezept-App direkt öffnen oder sich alternativ in der Praxis einen Ausdruck geben lassen.

Das E-Rezept kann man sowohl in einer Apotheke vor Ort als auch in einer Online-Apotheke einlösen. Die Apotheken in Deutschland sind bereits flächendeckend auf das E-Rezept eingestellt. Mithilfe einer Suche auf der Website der App-Betreiberfirma Gematik finden Patienten Apotheken in der Nähe, die elektronische Rezepte annehmen.

Es gibt drei Möglichkeiten, ein E-Rezept in einer Apotheke einzulösen:

über die E-Rezept-App

über die Elektronischen Gesundheitskarte am Kartenterminal der Apotheke (eine PIN ist dafür nicht notwendig)

über den Ausdruck des E-Rezepts

Das E-Rezept ist fälschungssicher und soll die Abläufe in der Arztpraxis und der Apotheke vereinfachen. Auch für die Patientinnen und Patienten hat es Vorteile: Sie können über die E-Rezept-App das Rezept einfach an ihre Wunschapotheke senden und erfahren, ob diese das entsprechende Medikament vorrätig hat. Falls nicht, können sie es mit der App bestellen. Das spart Zeit und Wege.

Künftig soll es zudem weitere Funktionen geben, etwa Medikationserinnerungen, Medikationspläne und einen Wechselwirkungscheck, mit dem sich prüfen lässt, ob Arzneimittel untereinander verträglich sind. Neben dem E-Rezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen später auch weitere medizinische Leistungen wie Heilmittel, Hilfsmittel oder häusliche Krankenpflege schrittweise elektronisch verordnet werden.

Die meisten Praxen sind technisch bereits dazu in der Lage E-Rezepte auszustellen und sollen diese Möglichkeit auch nutzen. Ab 2024 sind E-Rezepte Pflicht.

Derzeit gibt es das E-Rezept nur für gesetzlich Krankenversicherte, die privaten Krankenversicherungen werden es nach und nach einführen.