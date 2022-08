Corona-Impfstoffe: Welche gibt es und schützen sie vor Omikron? Stand: 19.08.2022 10:17 Uhr Sechs Corona-Impfstoffe sind in der EU zugelassen, vier werden derzeit in Deutschland verimpft. Erste an Omikron angepasste Vakzine sollen Ende September kommen. Über 60-Jährigen empfiehlt die Stiko einen zweiten Booster.

Neben den beiden mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna werden in Deutschland aktuell noch das proteinbasierte Vakzin von Novavax sowie der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson (Impfstoff Jcovden, vormals Janssen) verimpft. Der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca ist in der EU nicht mehr erhältlich. Ein weiteres Vakzin, der Totimpfstoff von Valneva, ist zwar seit Juni EU-weit zugelassen, aber derzeit in Deutschland ebenfalls nicht erhältlich.

Biontech und Moderna entwickeln Omikron-Impfstoffe

Die Hersteller Biontech und Moderna haben ihre mRNA-Impfstoffe in den letzten Monaten angepasst, um die Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante zu erhöhen. Der Hersteller Novavax arbeitet derzeit ebenfalls an einem Omikron-Vakzin. Der angepasste Moderna-Impfstoff wurde in Großbritannien bereits zugelassen.

Mit einer EU-Zulassung für die beiden angepassten mRNA-Impfstoffe ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im September zu rechnen. Beide Vakzine sollen auch vor den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 schützen.

Grundimmunisierung und Booster

Für die Grundimmunisierung gegen das Corona-Virus sind zunächst zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen erforderlich. Der volle Impfschutz tritt etwa 14 Tage nach der zweiten Impfung ein. Nach sechs Monaten sollte eine Auffrischungsimpfung (Booster) erfolgen. Dieses Impfschema empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allen Menschen ab zwölf Jahren. Der Booster sollte laut Stiko möglichst mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Diese Auffrischung erhöht auch bei Verwendung der bisherigen, noch nicht angepassten Impfstoffe den Schutz vor einer Omikron-Infektion - zumindest für einige Zeit.

Zweiter Booster für Menschen ab 60

Älteren ab 60 Jahren, Pflegeheimbewohnern, Beschäftigten im Gesundheitsbereich sowie allen Menschen ab 5 Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe rät die Stiko zudem zu einer vierten Impfung ("zweiter Booster") frühestens drei Monate nach der ersten Booster-Impfung.

Welcher Impfstoff für Kinder, Jugendliche und Schwangere?

Kinder und Jugendliche sollten sich laut Stiko entweder mit dem Präparat von Biontech oder mit dem Wirkstoff von Novavax impfen lassen. Fünf- bis elfjährigen Kindern empfiehlt die Stiko die Impfung mit nur einer Impfdosis. Ausnahme: Kinder dieser Altersgruppe mit Vorerkrankungen. Sie sollten sowohl eine zweite als auch zwei Auffrischungs-Impfungen erhalten. Auch gesunde Kinder unter zwölf Jahren mit engem Kontakt zu Personen, die zu Risikogruppen zählen, sollten sich zweimal impfen lassen. Geimpft werden sollte laut Stiko-Empfehlung vorzugsweise mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Alternativ sei aber für Kinder von sechs bis elf Jahren auch die Verwendung des Kinderimpfstoffs von Moderna möglich.

Das empfiehlt die Stiko (Stand: 18. August 2022) Impfung gegen Covid-19 für alle ab 12 Jahre:

ab 12 bis 30 Jahre, ausgenommen Schwangere und Stillende: Biontech oder Novavax

ab 30 Jahre: Biontech, Moderna oder Novavax

ab 60 Jahre: Biontech, Moderna, Novavax oder Johnson & Johnson Erste Auffrischungsimpfung für alle ab 12 Jahre (Booster)

nach drei, bei Kindern und Jugendlichen nach drei bis sechs Monaten mit mRNA-Impfstoff (Menschen unter 30 Jahre und Schwangere nur mit Biontech) Zweite Auffrischung für alle ab 60 (zweiter Booster):

frühestens drei Monate nach der Auffrischungsimpfung, in der Regel ebenfalls mit einem mRNA-Impfstoff. Impfung für Kinder ab 5 Jahre:

einmalige Impfstoffdosis mit Kinderimpfstoff, bevorzugt Biontech, Moderna möglich

bei engem Kontakt zu Risikogruppen: zweimalige Impfstoffdosis mit Kinderimpfstoff, bevorzugt Biontech, Moderna möglich

Kinder mit Vorerkankungen: zweimalige Impfung mit Kinderimpfstoff plus zweimaliger Booster, bevorzugt Biontech, Moderna möglich

Nebenwirkungen bei Moderna und Biontech meist mild

Zu den häufigsten Beschwerden nach einer Impfung mit Biontech oder Moderna gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf- und Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und grippeähnliche Symptome. Die Beschwerden sind meist gering ausgeprägt und treten eher bei jüngeren Menschen auf.

Novavax-Impfstoff: proteinbasiertes Vakzin

Seit Februar 2022 ist das Vakzin Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax in Deutschland erhältlich. Dieser Impfstoff ist ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff mit Virusantigen. Er enthält keine abgetöteten Virusbestandteile, die direkt aus dem Coronavirus gewonnen werden, sondern gentechnisch hergestellte Virus-Proteine und zählt daher nach einer engeren Definition nicht zu den Totimpfstoffen. Bekannte Nebenwirkungen der Impfung sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schmerzen an der Injektionsstelle sowie Müdigkeit und Unwohlsein. Die Stiko empfiehlt die Verwendung ab 12 Jahren, ausgenommen von der Empfehlung sind Schwangere und Stillende.

Totimpfstoff von Valneva: In Deutschland nicht erhältlich

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat Ende Juni 2022 den Corona-Impfstoff des französisch-österreichischen Unternehmens Valneva zugelassen, in Deutschland ist er bislang nicht erhältlich. Das Vakzin darf bei Menschen zwischen 18 und 50 Jahren angewendet werden. Der Totimpfstoff enthält für die Immunisierung abgetötete Bestandteile des Coronavirus. Allerdings reicht die Wirkung der abgetöteten Erreger allein nicht aus. Ein Wirkverstärker (Adjuvans) muss beigemengt werden, der künstlich hergestellt wird. In der Regel senken derartige Zusätze aber die Verträglichkeit der Präparate.

Biontech und Moderna: Wie funktionieren die mRNA-Impfstoffe?

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden gentechnisch hergestellt. Die mRNA (messenger Ribonukleinsäure) ist der "Bauplan" für jedes einzelne Eiweiß des menschlichen Körpers. mRNA-Impfstoffe gegen Corona enthalten den "Bauplan" für nur einen Teil des Virus: das Spike-Protein auf der Außenhülle. Dieses Protein ist nicht infektiös, überträgt die Krankheit also nicht.

Die im Impfstoff enthaltene mRNA baut der Körper in einigen Tagen ab, sie gelangt nicht in das menschliche Erbgut, die DNA. Die Muskelzellen um die Impfstelle vermehren das Spike-Protein. Das Immunsystem des Geimpften erkennt sie als Fremdkörper, aktiviert Abwehrzellen und bildet Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus sowie Abwehrzellen. Folgt später eine Infektion, erkennt der Körper das Spike-Protein wieder und bekämpft es.

So wirken Vektor-Impfstoffe

Vektor-Impfstoffe wie die Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson beruhen auf einem anderen Prinzip als mRNA-Impfstoffe, aber ebenfalls auf Gentechnik: Ein für den Menschen harmloses Virus, das sich nicht vermehren kann, transportiert das Spike-Protein des Coronavirus. Der Transportstoff - das Vektorvirus - wird im Körper in kurzer Zeit abgebaut. Das Spike-Protein löst den gleichen Prozess aus wie bei den mRNA-Impfstoffen und führt so zu einem Impfschutz.

Körper baut Impfstoffe wieder ab

Sogenannte Langzeitfolgen des Impfens, also Nebenwirkungen, die erst viele Monate oder Jahre nach dem Impfen auftreten, sind bei Impfstoffen nicht bekannt, so das Paul-Ehrlich-Institut. Die meisten Nebenwirkungen treten innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage nach einer Impfung auf, in seltenen Fällen nach Wochen oder wenigen Monaten. Die derzeitigen Covid-19-Vakzine seien mittlerweile millionen-, teilweise gar milliardenfach verimpft, ihre Nebenwirkungen - auch die sehr seltenen - inzwischen gut bekannt, so das Institut. Zudem baut sich der Impfstoff im Körper bereits nach wenigen Tagen wieder ab, das Immunsystem hat sich aber "gemerkt", gegen welche Zellen es in Zukunft vorgehen muss.

Weltweit sind derzeit mehr als 360 Corona-Impfstoffe in Entwicklung.

Dieses Thema im Programm: Visite | 19.04.2022 | 20:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Immunsystem Infektion Coronavirus