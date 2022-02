Stand: 22.02.2022 00:00 Uhr Chat-Protokoll: Hypermobilität, Schulter- und Kopfschmerzen

Bewegung als Medizin: Wie kann ich selbst vorbeugen oder meine Erkrankung lindern? Was kann man gegen Schulterschmerzen tun, welche Übungen helfen bei Kopfschmerzen und speziell bei Hypermobilität? Um diese Themen ging es am Montag, den 21. Februar 2022, ab 21 Uhr bei den Bewegungs-Docs. Nach der Sendung hat Dr. Helge Riepenhof Ihre Fragen im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen.

Jule: Kann es sein, dass Hypermobilität auch Symptome ähnlich einer CMD [Craniomandibuläre Dysfunktion] verursachen kann? Bei mir wurde CMD diagnostiziert, da ich auch stark mit den Zähnen presse. Aber vieles aus der heutigen Sendung passt zu mir. Auch wurde mir vor vielen Jahren einmal gesagt, ich sei hypermobil. Symptome sind sehr starke Nackenschmerzen einseitig, Hüft- und Iliosakralgelenkschmerzen und oft sind die Schmerzen Stunden nach einer Sporteinheit schlimmer.

Dr. Helge Riepenhof: Durchaus ist ein Zusammenhang möglich und häufig kommen beide Dinge gleichzeitig vor. Die Hypermobilität lässt sich gut durch den in der Sendung gezeigten Test überprüfen.

Conny: Ich habe seit Jahren nach Überlastung Schulterschmerzen (Diagnose Impingement), die mit bestimmten Übungen oder Ruhe wieder verschwinden. Seit etwa neun Monaten sind die Schmerzen geblieben. Aktuelle Diagnose: leichte Verkalkung, Kapsel geschwollen und Bizepssehnenreizung. Die Schmerzen ziehen über den Ellenbogen bis ins Handgelenk, am Hals hoch hinters Ohr und über den Rücken um das Schulterblatt. Was kann ich tun?

Riepenhof: Man muss bei einem Impingementsyndrom immer auch eine knöcherne Ursache ausschließen. Mein Rat wäre, das zunächst zu tun. Ist kein Knochen für die Enge im Schulterdach verantwortlich, hilft nur das konsequente "Heruntertrainieren" des Oberarmkopfes, um im Schultergelenk wieder ein Gleichgewicht zu schaffen.

Irena: Ich bin 60 Jahre und wurde vor drei Jahren an der Wirbelsäule (L5 S1) operiert, bin ebenfalls überbeweglich. Nach dem Spaziergang habe ich ebenfalls Rückenschmerzen. Kann mir die Therapie mit dem Reifen helfen oder birgt dieses Gefahren? Welcher Reifen ist dazu geeignet?

Riepenhof: Wenn die Frakturen verheilt sind und keine Lockerung des Materials zu befürchten ist (vielleicht wurde das Material schon entfernt) können die Übungen schon helfen. Ist das eine Stufe zu intensiv, reichen auch zunächst einfache Aktivierungen der Rumpfmuskulatur, wie zum Beispiel bei einer Brücke: Füße auf den Boden und auf den Schultern liegend das Becken anheben.

Julia: Mein Sohn (12 Jahre9 leidet an Spannungskopfschmerzen. Wir haben alles überprüft: MRT, EEG, Augen, Kiefer. Es ist alles in Ordnung. Er ist sportlich. Ibuprofen hilft mäßig. Was könnte es noch sein?

Riepenhof: Meiner Meinung nach lohnt es sich immer auch den Tonus der Muskulatur im Bereich der Halswirbelsäule zu kontrollieren. Wenn der Schmerz auftritt und der Tonus zu hoch ist, könnte dies ein Indiz sein. Auch sollten die Augen einmal kontrolliert werden. Anstrengendes Sehen kann auch ein Trigger sein.

Momax: Ist die Verwendung eines Schwingstabes bei einer "Frozen Shoulder" sinnvoll?

Riepenhof: Nein, leider gibt es keine Hinweise, dass die "Frozen Shoulder" dadurch schneller verschwindet. Ich bin aber auch der Meinung, dass es nicht schadet. Sinnvoll ist aber sicher immer konsequent zu dehnen und dem Gelenk auch die notwendige Ruhe zu geben, um den Umbauprozess nicht negativ zu beeinträchtigen.

kati: Können Spannungskopfschmerzen und Migräne eine Folge von Hypermobilität sein?

Riepenhof: Ja, das ist durchaus möglich. Daher sollte in solchen Fällen konsequent stabilisierend und nicht mobilisierend gearbeitet werden.

Fabian K.: Ich hab häufig nach dem Krafttraining (Schulterdrücken) Kopf- und Nackenschmerzen. Die Kopfschmerzen fühlen sich eher diffus an. Was raten Sie hier?

Riepenhof: Ich würde einmal versuchen das Gewicht zu reduzieren und wenn nötig die Wiederholungszahl zu erhöhen. Sollten die Beschwerden dann weniger häufig auftreten, liegt es an der kurzzeitigen Überlastung der Muskelgruppen im Bereich der Halswirbelsäule.

Flora: Welchen Hula-Hoop-Reifen empfehlen Sie für Anfänger?

Riepenhof: Hauptsache nicht zu schwer!

Brigitta: Ich habe oft Schmerzen im rechten Schultergelenk und dann gleichzeitig im Kreuzbeinbereich links. Gibt es da einen Zusammenhang?

Riepenhof: Es ist über Muskelketten durchaus möglich, dass hier ein Zusammenhang besteht. Ich empfehle Ihnen, dieses einmal von Ihrem Orthopäden beziehungsweise Ihrer Orthopädin oder sportmedizinisch interessierten Hausarzt beziehungsweise Hausärztin oder auch Physiotherapeuten oder -therapeutin testen zu lassen. Solche Zusammenhänge sieht man im Sport sehr häufig.

Conny: Kann Tinnitus durch Schulterprobleme hervorgerufen werden?

Riepenhof: Ja, in manchen Fällen durchaus. Sie sollten einmal die Muskulatur im Bereich der Halswirbelsäule testen lassen. Tonus und Kraftentwicklung.

Christin: Welcher Hula-Hoop Reifen ist vom Gewicht her sinnvoll? Eher kleiner oder großer Durchmesser?

Riepenhof: Der Durchmesser ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Mit ein wenig Übung klappt es bei jeder Größe. Er sollte natürlich nicht zu groß sein. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass der Reifen nicht zu schwer ist. Daher eher lieber zu dem leichteren, traditionellen Ring greifen.

Momax: Welcher Sport und welche Übungen sollte beziehungsweise kann man mit einer "Frozen Shoulder" machen? Oder ist Ruhe besser?

Riepenhof: Man kann sehr viel machen, die Effekte sind nur leider häufig überschaubar. Sie sollten nichts tun, was Schmerzen verursacht und sonst eher mobilisierende Übungen wählen.

Rainer: Ist es notwendig, bei Einriss einer Schultersehne mit dem Tennisspielen aufzuhören?

Riepenhof: Sehr viele Menschen haben Risse im Bereich der Supraspinatussehne. Dieses ist ein Zeichen des Verschleißes. Meiner Meinung nach bedeutet dies nicht, dass man aufhören muss Tennis zu spielen. Vielmehr zeigt es, dass der Oberarmkopf zentralisiert werden sollte um die Sehne nicht weiter zu gefährden. Durch das Tennisspiel trainiert man insbesondere die großen Muskeln im Bereich der Schulter, wie den Deltoideus. Dieser Muskel zieht den Oberarmkopf nach oben. Es gibt in der Schulter vor allem zwei kleine Muskeln, die den Oberarmkopf nach unten ziehen (Subscapularis und Infraspinatus). Diese werden häufig vernachlässigt und müssen unbedingt als Ausgleich trainiert werden. Dazu dienen alle Übungen unter der Horizontale. Ich empfehle daher also sicher nicht mit dem Tennis aufzuhören, sondern eher ergänzende Übungen hinzuzufügen.

Joska: Ich habe seit ein paar Wochen Schmerzen in der rechten Schulter. Bei bestimmten Bewegungen schießt ein Schmerz von der Schulter stichartig bis über den Ellenbogen in den Arm und es dauert mehrere Sekunden, bis der Schmerz wieder verschwindet. Diese Bewegungen entstehen in der Regel, wenn ich den Arm strecke und zum Beispiel mit abgewinkelter Hand einen Schalter betätige. Auch wenn ich mich hinlege auf die rechte Schulter ist ein Schmerz da. Ich bin etwas ratlos, was die Ursache sein könnte. Ich arbeite sehr viel im Sitzen und hatte die letzten Wochen auch hohen Stress, da ich als Selbstständiger einen großen Auftrag abzuarbeiten hatte.

Riepenhof: Die Schulter scheint auf jeden Fall gereizt zu sein. Sie sollten einmal überprüfen lassen, ob ein Kapselmuster besteht. Wenn dieses nicht der Fall sein sollte, spricht vieles für eine Reizung der Supraspinatussehne.

KATY: Habe seit einem Unfall im Jahr 2017 ständig Nackenschmerzen und Kopfschmerzen. Ich kann stellenweise den Kopf nicht richtig drehen. Meine Hausärztin sagt immer nur, ich solle mehr Sport treiben. Ich arbeite in der Pflege, bin 39 Jahre alt, weiblich, 176 Zentimeter groß und wiege 64 Kilogramm. Was kann ich tun?

Riepenhof: Ich gehe davon aus, dass "knöchern" alles ausgeschlossen wurde. Daher wird es ein muskuläres Problem sein (Muskeln oder Faszien). Versuchen Sie doch einmal konsequent die Nackenmuskulatur zu dehnen und schauen Sie, ob es dann besser wird.

Sonja: Kann Hypermobilität auch mit Migräne in Verbindung stehen?

Riepenhof: Ja, denn bei Menschen mit Hypermobilität können die Muskeln intensiv reagieren und dann auch eine Migräne triggern.

Flora: Kann durch Hypermobilität auch eine Kalkschulter entstehen?

Riepenhof: Ein Zusammenhang ist bisher nicht nachgewiesen.

Ilka: Wie finde ich den richtigen Trainer beziehungsweise Trainerin bei Hypermobilität?

Riepenhof: Ganz viele Trainer beziehungsweise Trainerinnen sind richtig! Hauptsache der Devise folgen: Stets zu stabilisieren und nicht zu mobilisieren.

Dieses Thema im Programm: Die Bewegungs-Docs | 21.02.2022 | 21:00 Uhr