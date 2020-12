Stand: 06.03.2018 13:57 Uhr Exotische Pflanzen bringen Flair ins Haus

Sie locken mit bizarren Formen und leuchtenden Farben, manche erinnern in ihrem Aussehen an tropische Vögel, andere an den Fuß eines Elefanten: Exotische Zimmerpflanzen sind tolle Hingucker für die heimische Fensterbank. Gerade in der dunklen Jahreszeit setzen sie schöne farbige Akzente. Da die Pflanzen meist aus tropischen oder subtropischen Regionen stammen, sind sie nicht winterhart und können in unseren Breiten nur drinnen überleben.

Jede Art hat andere Ansprüche

Allerdings haben die Exoten sehr unterschiedliche Ansprüche an Licht, Wasser und Dünger. So kann das Papyrusgras im durchfeuchteten Boden stehen, während etwa die Bromelie auf keinen Fall nasse Wurzeln bekommen darf. Die Anthurie - auch als Flamingoblume bekannt - wiederum verträgt keine pralle Sonne, während die Passionsblume direkte Sonneneinstrahlung liebt. Deshalb sollten sich Pflanzenliebhaber schon vor dem Kauf darüber informieren, welche speziellen Bedürfnisse die jeweilige Pflanze hat.

Das Gießwasser sollte generell nicht zu kalt, sondern am besten zimmerwarm sein. Viele exotische Pflanzen kommen aus feuchtwarmen Regionen und lieben es zudem, regelmäßig mit Wasser besprüht zu werden. Einige sollten außerdem regelmäßig beschnitten werden, um ihr Wachstum anzuregen. In der kalten Jahreszeit benötigen die meisten exotischen Pflanzen, sofern sie nicht gerade blühen, keinen oder nur wenig Dünger.

Der richtige Standort

Kälte mögen die tropischen oder subtropischen Gewächse überhaupt nicht. Pflanzen, die direkt an Terrassen- oder Balkontür stehen, sollten vor dem Öffnen weggeräumt werden, da sie in frostiger Zugluft einen regelrechten Kälteschock erleiden können. Generell sollten die Exoten in der Wohnung möglichst so stehen, dass der Platz die klimatischen Bedingungen ihrer Heimat annähernd widerspiegelt.

Wer sich noch nicht so gut mit der Pflege von Zimmerpflanzen auskennt, kann mit relativ anspruchslosen Arten wie beispielsweise Bromelie oder Elefantenfuß beginnen. Um eine geeignete Pflanze auszuwählen, empfiehlt es sich außerdem, die Gärtner in den Fachbetrieben um Rat zu fragen.

