Zierlauch: Leuchtende Blütenkugeln im Beet

Leuchtende Blütenkugeln in Violett, Rosa oder Weiß an langen Stängeln - Zierlauch ist ein echter Hingucker. Manche Allium-Arten - so der botanische Name - eignen sich zum Würzen, wie zum Beispiel Schnittlauch oder Bärlauch. Andere Arten werden wegen ihrer schönen Form und Farbe gern zur Gartengestaltung eingesetzt. Viele Zierlauch-Sorten blühen bereits ab Mai und verschönern das Beet.

Zierlauch im Herbst pflanzen

Damit Zierlauch im Frühling blüht, kommen die Zwiebeln bereits im Herbst in den Boden. Manchmal ist nicht ganz einfach zu erkennen, wie herum die Zwiebeln gesetzt werden. Tipp: Ganz versteckt unter der Zwiebelhaut gibt es eine kleine Triebspitze und diese muss nach oben weisen. Die Zwiebeln dreimal so tief pflanzen, wie die Zwiebel hoch ist.

Zierlauch mit Stauden kombinieren

Beim Kauf sollte man auf winterfeste Sorten achten. Möglichst in kleinen Gruppen pflanzen, dann wirkt Zierlauch besonders eindrucksvoll. Das Laub der Allium-Pflanzen wird recht schnell gelb und welk, sollte aber wie bei anderen Zwiebelblumen nicht zurückgeschnitten werden, da die Pflanzen durch ihre Blätter Nährstoffe in der Zwiebel einlagern. Deshalb sollten sie im Beet von Stauden umgeben sein, die das ein wenig kaschieren.

Da Zierlauch eher trockene Böden bevorzugt, sollten die Begleitpflanzen entsprechend gewählt werden. Zu niedrigen Arten passen Stauden wie Fette Henne und zarte Ziergräser, zu hohen Schafgarbe oder Sommersalbei. Manche Allium-Arten eignen sich auch gut für Steingärten.

Zierlauch kaufen: Riesige Auswahl mit rund 800 Arten

Die Auswahl an Zierlauch ist riesig, es gibt rund 800 Arten. Ziemlich bekannt ist der Riesen-Zierlauch mit dem Namen Allium "Globemaster", er wird bis zu einem Meter hoch. Die violette Blütenkugel, die aus vielen kleinen Einzelblüten besteht, kann einen Durchmesser von bis zu 25 Zentimetern erreichen. Blütezeit ist ab Mai. Noch ein bisschen höher, bis zu 1,20 Meter, kann der Riesen-Lauch mit dem Namen "Mount Everest" werden. Das Besondere ist die weiße Blütenkugel. Blütezeit ist ebenfalls Mai.

Noch etwas größer wird der Riesen-Lauch "Ambassador", der im Juni und Juli blüht: Er wird bis 1,30 Meter hoch und hat eine sehr dichte und intensiv violett leuchtende Blütenkugel. Diese und weitere Zierlauch-Arten sind im gut sortierten Gartenfachhandel erhältlich.

In Kürze: Zierlauch Die Hauptblütezeit ist zwischen Mai und Juni. Einige Arten blühen schon im April beziehungsweise bis in den September hinein.

Farben: von Violett über Rosa bis zu Weiß

Die Blütenkugeln setzen sich aus vielen kleinen Sternblüten zusammen

Die Zwiebeln dreimal so tief pflanzen, wie die Zwiebel hoch ist.

Je größer die Zwiebel ist, desto sonniger sollte der Standort sein.

