Stand: 22.02.2019 09:45 Uhr

Ziergräser im Frühling richtig zurückschneiden

Ziergras ist auch im Winter ein Hingucker, zählt es doch neben Immergrünen wie Koniferen oder Winterblühern zu den wenigen Pflanzen, die Akzente im Garten setzen. Die stehen gelassenen Triebe schützen die Pflanze außerdem vor Kälte und Feuchtigkeit. Doch spätestens wenn die ersten Triebe wieder austreiben, ist es Zeit für einen Rückschnitt. Wer damit zu lange wartet, kürzt unter Umständen versehentlich auch die frischen Triebe und die Pflanze wächst nicht mehr so üppig.

Die schönsten Ziergräser





































Gräser durch Teilen vermehren

Deshalb also besser nicht zu spät die scharfe Schere an Chinaschilf, Moskitogras, Lampenputzergras, Rutenhirse oder Reihergras ansetzen und die Pflanzen bis auf wenige Zentimeter über dem Boden herunterschneiden. Dabei unbedingt Gartenhandschuhe tragen, die scharfkantigen Blätter können zu Schnittverletzungen führen. Möglich ist es, die Gräser jetzt auch zu teilen. Dazu die Ziergräser mit dem Spaten oder der Grabegabel etwas freilegen und den Wurzelbereich beherzt mit dem Spaten durchtrennen. Die abgetrennte Hälfte an einem anderen Standort im Garten gleich wieder einpflanzen. So können schnell, einfach und kostenlos neue Pflanzen für den Garten gewonnen werden. Zudem treiben die Gräser nach der Teilung oft wieder besser aus.

Weitere Informationen Ziergräser - ein Blickfang im Garten Sie haben eine leichte, natürliche Anmutung und setzen ab Spätsommer im Garten Akzente: Ziergräser. Am richtigen Ort gepflanzt, benötigen sie außerdem wenig Pflege. mehr Mit Ziergräsern Kübel herbstlich bepflanzen In Kübel gepflanzte Ziergräser verleihen Balkon und Terrasse einen zauberhaften Charme. Viele Sorten vertragen Frost und können deshalb gut im Kübel überwintern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 24.02.2018 | 06:50 Uhr