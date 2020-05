Stand: 11.05.2020 09:17 Uhr - Mein Nachmittag

Schöne Balkonbepflanzung für Sonne und Schatten

Nach den Eisheiligen Mitte Mai ist wieder Pflanzzeit für üppig blühende, bunte Sommerblumen. Als Sommerblumen werden gemeinhin Blühpflanzen bezeichnet, deren Blüten sich während der Sommermonate öffnen. Viele davon, sogenannte Einjährige, sind frostempfindlich und überdauern nur eine Gartensaison. Mehrjährige Stauden wie Sonnenhut und Katzenminze ziehen sich dagegen im Winter zurück und treiben neu aus.

Pflanzen geschickt kombinieren

Wer länger Freude an der Bepflanzung von Blumenampeln und Kübeln haben möchte, kombiniert mehrjährige mit einjährigen Blumen. Eine attraktive Ergänzung sind auch Ziergräser und sogar Gemüsepflanzen. Damit alle Pflanzen gut gedeihen, sollte man schon beim Kauf darauf achten, dass diese dieselben Ansprüche an Licht und Wasser stellen. Nicht zuletzt sollten die Pflanzen auch optisch zueinander passen.

Pflanzen für sonnige Standorte

Die Auswahl an Pflanzen für sonnige Standorte ist groß. Es eignen sich beispielsweise:

Verbenen

Pelargonien (Geranien)

Petunien

Bergrauke

Zauberglöckchen (Calibrachoa)

Basilikum

Zweizahn (Bidens)

Spanisches Gänseblümchen

Zauberschnee "Diamant Frost"

Mehliger Salbei

Tomaten

Tomaten Paprika

Paprika Chili

Chili Erdbeeren

Pflanzen für überwiegend schattige Standorte

Auch für den Schatten gibt es hübsche Kombinationsmöglichkeiten:

Fuchsien

Begonien

Fleißiges Lieschen und Edellieschen

Funkien

Schneeflockenblume

Knollenbegonien

Knollenbegonien Männertreu

Lobelien

Buntnessel

"Hanging Baskets": Ideen für Pflanzgefäße

Für viele sind Blumenampeln der Klassiker in Sachen Balkonbepflanzung, insbesondere bei wenig Platz. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise die sogenannten Hanging Baskets. Das sind Gitterkörbe aus Metall oder Kunststoff, die mit einem natürlichen, luftdurchlässigen Material wie Kokos oder Moos ausgekleidet werden. Das Besondere: Diese Körbe werden auch seitlich bepflanzt, sodass auch auf engstem Raum eine üppige Blütenpracht entsteht. Statt Blumenampeln gibt es seit einiger Zeit außerdem stehende Blumenampeln mit unterschiedlichen Höhen, sie ergeben ebenfalls ein schönes gestaffeltes Bild.

Welche Blumenerde ist empfehlenswert?

Welche Erde sich am besten eignet, hängt davon ab, was gepflanzt werden soll. Für einen reinen Blumenkasten ist eine Erde mit Langzeitdünger am besten. So haben die Pflanzen für den Anfang eine optimale Grundversorgung. Dieser hält jedoch nicht allzu lange vor, die Pflanzen müssen über den Sommer regelmäßig gedüngt werden. Wer Gemüse oder Kräuter pflanzen möchte, sollte auf jeden Fall auf Bio-Gartenerde zurückgreifen.

Unterschiede: Sommerblumen und Stauden Einjährige Sommerblumen wie Löwenmaul und Ringelblume blühen nach ihrer Aussaat im Frühjahr oder Spätherbst des Vorjahres bis in den Herbst hinein. Sie bilden Samen und sterben dann ab. Sie werden zwischen Stauden gepflanzt und ergänzen optisch das Gesamtbeet.



Zweijährige sommerblühende Pflanzen wie Marienglockenblume, Stockrose und Bartnelke werden im Juni ausgesät und entwickeln sich bis zum Herbst zu kräftigen Pflanzen. Sie blühen im darauffolgenden Jahr und beenden ihren "Blühauftrag" nach der Blüte.



Ausdauernde Stauden sind winterhart und blühen Jahr für Jahr. Klassiker sind hier Rittersporn, Tränendes Herz und Pfingstrose.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 11.05.2020 | 16:20 Uhr