Hornveilchen pflanzen, pflegen und vermehren Stand: 29.03.2025 05:00 Uhr Hornveilchen (Viola cornuta) gehören neben Garten-Stiefmütterchen (Viola wittrockiana) zu den bekanntesten Veilchenarten. Was sollte man beim Pflanzen und der Pflege der Blumen beachten?

Mit ihren hübschen, farbenfrohen Blüten und dem dunklem Laub sind Hornveilchen eine attraktive Bepflanzung für Beete, Kübel, Ampeln, Balkonkästen und Gräber. Besonders gut machen sie sich auf großen Flächen. Die meist zweijährigen Blumen wachsen kriechend und werden 10 bis 20 Zentimeter hoch. Sie blühen fast das ganze Jahr über in verschiedenen Farben. Viele Sorten sind mehrfarbig und duften leicht. Die Blüten sind essbar.

Hornveilchen am besten im Herbst pflanzen

Hornveilchen sind blühfreudig und relativ anspruchslos. Man kann sie problemlos in normalen Gartenboden setzen, der Standort sollte warm und sonnig bis halbschattig sein. Nach dem Pflanzen regelmäßig, aber nur mäßig gießen und Staunässe vermeiden. Beste Pflanzzeit ist der Herbst. Setzt man die blühenden Veilchen ab September ins Beet, blühen sie ein zweites Mal im Frühjahr. Alternativ ist eine Pflanzung ab März möglich. Man kann Hornveilchen bis Ende September auch direkt ins Beet aussäen.

Sind Hornveilchen winterhart?

Hornveilchen sind robust und kommen gut mit Minustemperaturen klar. In den Wintermonaten setzt die Blüte bei Frost in der Regel aus. Es empfiehlt sich, sie in dieser Zeit mit Tannenreisig oder Vlies abzudecken, um Frostschäden und Austrocknung zu vermeiden. Wer im Frühjahr Jungpflanzen aus dem Gewächshaus pflanzt, sollte sie bei Frost schützen, da sie nicht daran gewöhnt sind.

Was macht man mit verblühten Hornveilchen?

Welke Blüten am besten abknipsen, das fördert die Bildung neuer Blüten. Zusätzlich kann man die Pflanzen einmal pro Monat düngen. Dafür eignet sich herkömmlicher flüssiger Blumendünger.

Hornveilchen durch Selbstaussaat vermehren

Um Hornveilchen zu vermehren, muss man nichts tun, denn die Pflanzen bilden Samen und säen sich so selbst aus. Wichtig: Sollen im Folgejahr im Beet wieder Hornveilchen wachsen, die welken Blüten nicht entfernen, denn dort bilden sich die Samenkapseln.

Was ist der Unterschied zwischen Stiefmütterchen und Hornveilchen?

Auf den ersten Blick sehen sich die beiden sehr ähnlich, Stiefmütterchen haben aber größere Blüten und einem höheren Wuchs. Es gibt auch zahlreiche Kreuzungen.

