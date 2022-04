Geranien überwintern - so funktioniert es Stand: 22.04.2022 09:38 Uhr Viele Menschen kaufen jedes Jahr neue Geranien für Balkon und Terrasse. Die aus Südafrika stammenden Pflanzen der Gattung Pelargonium vertragen keinen Frost, können aber gut im Haus überwintern.

Damit Geranien auch im kommenden Frühling wieder reichlich blühen, müssen sie vor den ersten Frösten mit einer Gartenschere kräftig zurückgeschnitten werden. Pro Seitentrieb zwei bis drei verdickte Knoten stehen lassen und alle Blätter abschneiden. Dann die Pflanzen vorsichtig aus Beet oder Topf nehmen und lockere Erde entfernen, dabei möglichst die feinen Wurzeln erhalten.

Geranien an hellem und kühlem Ort überwintern

Die gestutzten Pflanzen in einen Blumentopf stellen und die Wurzeln mit einer Mischung aus Sand und Erde bedecken. Den Topf bei fünf bis zehn Grad an einen hellen Ort stellen und die Wurzeln über den Winter leicht feucht halten. Alternativ können sie in Zeitungspapier gewickelt und kühl gelagert werden, etwa im Gemüsefach des Kühlschranks. Darauf achten, dass die Wurzeln nicht vertrocknen. Nach den Eisheiligen im Mai die Pflanzen in neue Töpfe mit frischer Erde setzen und nach draußen stellen. Dabei sollten man sie nach und nach an das Sonnenlicht gewöhnen. Für den Anfang ist deshalb ein Platz im Halbschatten ideal.

Wintergarten als Alternative

Pelargonien können auch in einem hellen Wintergarten gehalten werden. Die einzige Voraussetzung ist die richtige Temperatur: Zwischen 15 und 17 Grad Celsius sollten höchstens herrschen. Der geeignete Standort ist direkt am Fenster, sodass die Pflanzen möglichst viel Licht abbekommen.

