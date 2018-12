Stand: 20.12.2018 13:40 Uhr

Christrosen bringen Farbe in den Garten

Rund um die Weihnachtszeit bringen Christrosen Glanz in die Gärten. Sie gehören zu den wenigen Pflanzen, die selbst bei Eis und Schnee blühen. Die Winterblüher sind pflegeleicht und passen in jeden Garten. Die meisten Christrosen gedeihen sehr gut im Halbschatten oder im Schatten von Büschen und Bäumen. Der Gartenboden sollte gut mit Humus versorgt, eher kalkhaltig und durchlässig sein, denn Staunässe vertragen die langsam wachsenden Stauden nicht. Beschädigte Wurzeln von Christrosen leiden schnell unter Pilzbefall, deshalb sollte man sie besser dorthin pflanzen, wo im Frühling und Sommer nicht ständig mit dem Spaten gearbeitet wird.

Christrosen und Lenzrosen kombinieren: Schöne Blüten bis Mai

Klassischerweise sind die Blüten weiß, doch durch moderne Züchtung gibt es die Pflanzen inzwischen auch in anderen Farben. Wer geschickt kombiniert, kann von Oktober bis Mai blühende Pflanzen im Garten haben. Eine besonders schöne und frühblühende Christrosen-Sorte trägt den Namen "Praecox". Diese legt mit ihren weißen bis weiß-rosa blühenden Blütenkelchen schon im Oktober nach den ersten Nachtfrösten los. Wer mag, pflanzt zusätzlich Lenzrosen, die botanisch mit Christrosen eng verwandt sind. Die Sorte "Pink Lady" beispielsweise blüht bis April. Sie hat - wie der Name es schon vermuten lässt - wunderschöne rosa Blüten, dazu dunkelgrüne Blätter. Manche Lenzrosen blühen sogar bis Mai.

Christrosen blühen übrigens nicht nur im Garten, sondern sehen auch in dekorativen Pflanzgefäßen vor Hauseingängen oder als selbst gebastelter Kranz besonders schön aus.

Bedingt als Zimmerpflanze geeignet

Christrosen gehören normalerweise nach draußen. Doch wer sie zum Beispiel in der Weihnachtszeit gern als Dekoration in der Wohnung haben möchte, kann das für einen begrenzten Zeitraum tun. Je kühler und heller der Raum, desto besser. Langfristig leiden die Pflanzen jedoch. Wenn sie verblüht sind, kommen sie übergangsweise in einem kühlen Raum und können dann etwa ab März nach draußen beziehungsweise ins Beet.

Woher stammt der Name der Christrose?

Um die Frage, woher die Christrose eigentlich ihren Namen hat, ranken sich viele Legenden. Eine davon lautet: Ein armer Hirtenjunge wollte in der Heiligen Nacht dem Jesuskind ein Geschenk bringen. Der Junge suchte nach einem Blümchen, fand aber keins. Da wurde er so traurig, dass er weinen musste und dort, wo die Tränen den Boden benetzten, da wuchs in Windeseile eine Pflanze empor mit schneeweißen Blüten, die Rosenblüten ähnelten. Diese Pflanze schenkte der Hirtenjunge dem Jesuskind - das war die Geburtsstunde der Christrose.

