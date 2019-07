Stand: 26.07.2018 13:56 Uhr

Ballonblumen: Wunderschöne Blickfänger von Ralf Walter

Im Hochsommer haben viele Pflanzen ihre beste Zeit und präsentieren sich mit tollen Blüten. Bei einigen hält diese Phase aber nicht lange an. Die Blüten verwelken und die Pflanzen beginnen damit, Samen zu bilden. Die Ballonblume hingegen kommt erst relativ spät im Jahr richtig in Fahrt und schmückt Beete von Ende Juli bis September. Ballonblumen haben jetzt Hochsaison und werden im Gartenfachhandel günstig angeboten.

Der richtige Standort

Die Ballonblume gehört zur Familie der Glockenblumengewächse und ist eine mehrjährige, winterharte Staude. Sie bevorzugt einen nährstoffreichen Boden und wird mehr als einen halben Meter hoch. Dabei ist sie vergleichsweise anspruchslos. Ballonblumen vertragen relativ trockene Böden und mögen es sonnig bis halbschattig. Die meisten Sorten haben blaue Blüten. Es gibt aber auch weiße und rosafarbene Sorten. Da Ballonblumen steinigen Boden mögen, sind sie auch gut für einen Steingarten geeignet, allerdings sollte man dafür kleinwüchsige Arten wählen, die nicht höher als 25 Zentimeter werden.

Zu ihrem Namen ist die Ballonblume gekommen, weil die Blüten anfangs aussehen wie kleine aufgeblähte Ballons. Sie sind rund und geschlossen und entfalten erst nach einigen Tagen ihre einzelnen Blütenblätter.

Pflege rund ums Jahr

Ballonblumen sollten regelmäßig gegossen werden, vertragen aber keine Staunässe. Wer Verwelktes entfernt, fördert die Bildung neuer Blüten. Nach der Blüte sollte die Pflanze im Herbst bis zum Boden zurückgeschnitten werden. Den Winter überstehen Ballonblumen so in der Regel ohne Probleme. Bei jungen Pflanzen kann ein Frostschutz, etwa in Form von Reisig, nicht schaden. Wenn die Ballonblume im Frühjahr neu austreibt, ist der richtige Zeitpunkt, um sie mit Volldünger zu düngen. Eine weitere Düngung ist nicht notwendig.

Ballonblume noch ein Geheimtipp

Weit verbreitet ist die Ballonblume in den heimischen Gärten noch nicht. Wer also eine außergewöhnliche Blume bei sich zu Hause präsentieren möchte, sollte sich die Ballonblume unbedingt einmal ansehen.

