Regrow - Gemüsereste auf der Fensterbank nachwachsen lassen Stand: 13.05.2021 16:43 Uhr Nicht alle Küchenabfälle müssen in die Tonne oder auf den Komposthaufen. In manchen Gemüseresten steckt noch so viel Power, dass man sie einfach ins Wasser stellen und nach ein paar Wochen wieder etwas ernten kann.

Aus einigen Gemüseresten lässt sich auf der Fensterbank einfach neues Gemüse nachziehen. Vor allem Wurzelgemüse, aber auch Salat wachsen recht unkompliziert nach. Für das sogenannte Regrowing im Glas eignen sich Reste von



Möhren

Salat

Stangen-Sellerie

Rettich

Wurzelpetersilie

Rote Bete

Kohl

Porree

Frühlingszwiebeln

Gemüsereste zum Austreiben ins Wasser stellen

Es funktioniert so einfach: Porree oder Frühlingszwiebeln nicht zu knapp über der Wurzel abschneiden, gut zwei Zentimeter sollten oberhalb der Wurzel übrig bleiben, und die Wurzel ins Wasser stellen. Dann treibt das Grün relativ schnell wieder aus. Das funktioniert auch mit dem Strunk von einem Salatkopf. Schon nach ein paar Tagen treiben die ersten Blättchen wieder aus der Mitte. Noch einfacher ist es, wenn sie nur die äußeren Blätter entfernen und das Herz des Salat Kopfes weiter züchten. Wer wenig Platz im Kühlschrank hat, kann den Salat direkt in einer Schale mit etwas Wasser auf der Fensterbank lagern. So bleibt er knackig frisch und wächst sogar noch weiter.

Frisches Grün für Salate und Smoothies von der Fensterbank

Damit das Gemüse weiter wächst, braucht es viel Licht und Wärme. Wichtig ist aber auch frisches Wasser. Alle drei Tage sollte es gewechselt werden. Das Wurzelgemüse wächst natürlich nicht als Möhre oder Rettich nach. Aber das frisch austreibende Grün lässt sich ausgezeichnet für Salate und grüne Smoothies verwenden.

Wer länger etwas vom Gemüse auf der Fensterbank haben möchte, kann die Gemüsereste auch direkt in einpflanzen. So lässt sich zum Beispiel Ingwer nachziehen.

