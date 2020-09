Stand: 16.09.2020 12:01 Uhr - Nordmagazin

Gartentipp: Obstbäume richtig stützen

Nachdem in den vergangenen Jahren kaum Äpfel an den Bäumen hingen, gibt es 2020 endlich wieder reichlich davon. Gerade bei jungen Apfelbäumen können unter der Last schnell Äste brechen. Gartenexperte Peter Rasch gibt Tipps für das schnelle und einfache Abstützen mit Dingen, die man sowieso im Garten "herumliegen" hat.

Natürliche Astgabel oder selbstgebautes Brett

Die beste und einfachste Lösung ist natürlich eine Astgabel. Gerade bei einem Baum, der schief steht, weil auf einer Seite mehr Äpfel wachsen als auf der anderen, funktioniert das sehr gut. Dazu einfach den Baum geraderücken und die Astgabel darunter stellen. Wer keine Astgabel zur Hand hat, kann auch ein Brett benutzen. Peter Rasch zeichnet dazu eine Auskerbung auf dem Brett an und schneidet sie mit der Stichsäge aus, damit der Ast nicht herausrutschen kann. Wichtig ist, dass die Schnittkanten schön glatt und rund sind, um die Baumrinde vor Verletzungen zu schützen. Ein Stück Polsterstoff eignet sich zur Not aber auch. Etwas unterhalb mit einem großen Holzbohrer noch ein Loch bohren - das dient später zur Befestigung. Das Brett wird möglichst gerade unter den Ast gestellt. Durch die Bohrung können wir den Ast mit einem Stück Schnur anbinden, damit unsere Konstruktion nicht gleich beim ersten Herbststurm umfällt.

Qualität statt Quantität gilt auch für Obst

Alles Obst, das überreif ist, zu klein geblieben oder Schäden hat, kann schon abgepflückt werden. Das entlastet nicht nur die Äste, sondern führt auch dazu, dass die besten Früchte kraftvoller weiterwachsen können. Wichtig ist, bei sämtlichen Pflegemaßnahmen an und in Obstbäumen mit der Leiter von außen oder mit einem langen Werkzeug zu arbeiten. In den Baum zu klettern kann - gerade wenn die Last der Früchte bereits schwer wiegt - schnell gefährlich werden.

Hängebrücke statt Astgabel bei jungen Obstbäumen

Bei ganz jungen Bäumen ist das Abstützen von unten wegen der dünnen Äste nicht ganz so einfach. Da funktioniert das Prinzip Hängebrücke recht gut. Dazu wird ein stabiles Brett, ein Pfahl oder eine Leiter in den Baum gestellt und gut an den Stamm gebunden. Um die Äste abzuhängen, können breite Jute- oder Kokosseile verwendet werden, die die Rinde nicht verletzen.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 17.09.2020 | 19:30 Uhr