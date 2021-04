Erdbeeren auf dem Balkon? Peter Rasch baut in die Höhe Stand: 22.04.2021 16:48 Uhr Alle lieben Erdbeeren und am besten schmecken sie natürlich selbst gepflückt. Wer keinen Garten hat, kann zum Beispiel auf dem Balkon Erdbeeren anpflanzen. Gartenexperte Peter Rasch baut in die Höhe - einen vertikalen Erdbeergarten.

Für den vertikalen Erdbeergarten werden vier Holzlatten benötigt, etwa sechs Meter lang. Peter Rasch nimmt welche aus gehobelter Lerche, das sieht besonders schön aus und ist auch lange haltbar. Dazu werden noch ein paar Pflanzeimer, Blähton, Substrat, wetterfeste Schrauben und Scharniere, eventuell ein paar dünne Sicherungsstreben - und natürlich die Erdbeerpflanzen benötigt.

Platzsparende "Leiter" auf dem Balkon

Zunächst vier Holzlatten auf eine Länge von etwa 1,60 Meter zusägen. Für die kurze Seite des Rahmens werden weitere vier kürzere Latten benötigt, die dem Durchmesser der Pflanzeimer entsprechen. Die Hölzer werden dann zu einem stabilen Rahmen verschraubt. Wichtig ist, dass die Schrauben möglichst wetterfest sind und nicht sofort anfangen zu rosten. Die fertigen Holzrahmen werden oben mit stabilen Scharnieren verbunden.

Vertikalen Erdbeergarten gegen Wind und Wetter sichern

Damit die Leiter beim Bepflanzen nicht zusammen klappt, können noch zwei Sicherungsstreben angebracht werden. In die Rahmen können nun die Pflanzeimer geschraubt werden, die später bepflanzt werden. Das Gestell kann sowohl aufgeklappt wie eine Leiter oder auseinander geklappt an die Wand gelehnt werden. Auch in der aufgeklappten Variante empfiehlt es sich, die Sicherungsstreben einzuziehen, damit das Gestell bei nicht Wind und Wetter oder bei Berührung zusammenklappt.

Erdbeer-Pflanzen mögen keine Staunässe

Sollten die Pflanztöpfe kein Loch im Boden haben, sollten dringend Abflusslöcher gebohrt werden, denn Pflanzen mögen keine Staunässe. Zusätzlich empfiehlt sich beim Bepflanzen eine Drainageschicht aus Blähton in unseren Eimern. Für Blumen sollte dann eine Schicht aus Blumenerde folgen, für Kräuter oder Erdbeeren bitte Bio-Pflanzerde verwenden. Blumenerde sollte für essbare Pflanzen nicht verwendet werden, da diese viel Kunstdünger enthält. Das Volumen der Eimer, die Peter Rasch verwendet hat, beträgt pro Eimer ungefähr fünf Liter. Dort passen etwa drei kleine oder eine größere Erdbeerpflanze hinein. Rasch empfiehlt Sorten wie Honeoye, Korona, Mieze Schindler oder die mehrfachtragende Toscana mit roten Blüten und kleinen schmackhaften Früchten.

