Ein buntes Herbstgesteck im Kürbis präsentieren Stand: 08.10.2020 16:39 Uhr Im Oktober ist die Gartensaison fast vorbei. Noch blüht die bunte Pracht. Zeit, sich die Schönheit des spätsommerlichen Gartens ins Haus zu holen und so die Saison ein bisschen zu verlängern.

Für ein schönes Herbstgesteck eignen sich haltbare Pflanzen am besten, zum Beispiel die Hortensie. Ihre Blätter sind sehr fest, halten gut in der Vase und Blüten bleiben lange ansehnlich. Eine Alternative sind die Fruchtstände des Agapanthus oder Rhododendron-Grün. Die bunten Herbstfrüchte aus dem eigenen Garten, bringen einen schönen Kontrast in das Gesteck. Zieräpfel, die leuchtend rote Hagebutte oder kleine Äpfel und Kastanien eignen sich genauso gut.

Kürbis als kompostierbare Vase

Die Grundlage für Peter Raschs Herbstgesteck ist ein Kürbis aus dem eigenen Garten. In die Oberseite des Kürbisses schneidet er eine Öffnung, in die später das Blumengesteck kommt. Eine passende Schüssel dient als Schablone. Das Loch im Kürbis soll so groß werden, dass die Schüssel komplett hineinpasst. Anschließend löst er das Fruchtfleisch und höhlt den Kürbis aus. Aus dem Fruchtfleisch lässt sich eine leckere Suppe kochen.

In den ausgehöhlten Kürbis kommt dann die Schüssel. Der Umwelt zuliebe verzichtet Peter Rasch auf Folie und Steckmasse. Als Alternative eignen sich Küken- oder feiner Zaundraht, der zu einem lockeren Knäuel wird. Wer das nicht zu Hause hat, kann auch eine Rolle Wickeldraht zur Steckhilfe umfunktionieren.

Erst das Grün, dann die bunten Akzente

Peter Rasch beginnt beim Stecken mit dem Grün. Das Laub von Rhododendron, die Blätter der Rispenhortensie und die Fruchtstände des Agapanthus kommen zuerst in die Vase. Die Stiele dürfen nicht zu kurz sein, sonst kommen die Pflanzen nicht mehr an das Wasser in der Schale. Steht das grüne Grundgerüst, kommen die Blüten dazu. Kleine Löcher lassen sich gut mit Stacheldraht, der Pflanze, füllen. Kleine Tuffs abschneiden, mit Bindedraht umwickeln und Löcher ausfüllen. Stacheldraht ist von der Farbe schön herbstlich und braucht keine Wasserversorgung, er kann ruhig eintrocknen. Zum Schluss runden noch ein paar leuchtend rote Früchte das Herbstgesteck ab.

