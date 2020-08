Stand: 06.08.2020 11:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Welcher Standort für welche Kräuter?

Kräuter im Garten oder auf dem Balkon zu pflanzen, ist beliebt, denn sie sehen schön aus und sind jederzeit zum Würzen verfügbar. Allerdings haben sie, wie andere Pflanzen auch, bestimmte Ansprüche an Boden und Lichtverhältnisse. Welche Kräuter wachsen wo besonders gut?

Mediterrane Kräuter: Ideal für sonnige Plätze

Wer einen sonnigen und warmen Süd- oder Westbalkon hat, sollte mediterrane Kräuter wie Lavendel, Thymian, Oregano, Salbei, Rosmarin oder Ysop wählen. Sie benötigen viel Sonne, vertragen Hitze und kommen mit wenig Erde und Platz aus. Auch trockene Phasen überstehen sie gut.

Mediterrane Kräuter gedeihen am besten auf mageren, also leicht sandigen Böden. Beim Einpflanzen in Töpfe die Erde deshalb mit Sand mischen. Schweren Böden im Garten Sand und Kompost beimischen. Wichtig: Der Boden muss durchlässig sein, damit die Wurzeln genügend Luft bekommen. Alternativ die Kräuter im Garten in ein Hochbeet oder in eine Kräuterspirale setzen.

Einen sonnigen Standort mögen auch Dill und Estragon, letzterer bevorzugt allerdings humosen Boden und muss feucht gehalten werden. Deshalb ist es einfacher, ihn im Halbschatten zu pflanzen, wo er auch gut zurechtkommt.

Kräuter für den Halbschatten

Minze, Petersilie, Schnittlauch und Kerbel mögen feuchte, nährstoffreiche Böden und kommen auch mit weniger Sonne zurecht, der Standort sollte aber hell sein. Da Minze sich sehr stark ausbreitet, sollte man eine Rhizomsperre (Blech oder Folie) einbauen, wenn sie mit anderen Kräutern im Beet gepflanzt wird. Basilikum halten viele für eine mediterrane Pflanze. Ursprünglich stammt sie aber aus Waldgebieten der Subtropen und verträgt keine pralle Sonne, mag es aber hell und warm.

Im Schatten unter Bäumen oder in Nordlagen fühlen sich Bärlauch und Waldmeister wohl.

Kräuter pflegen: Was sollte man beachten?

gute Erde verwenden, bei mediterranen Pflanzen Sand für mehr Durchlässigkeit beimischen

beim Bepflanzen von Töpfen eine Drainageschicht anlegen, Kräuter mögen keine Staunässe

regelmäßig, aber nicht zu viel gießen

während der Wachstumsphase regelmäßig, aber nicht zu viel düngen, die Art des Düngers hängt vom Kräutertyp ab, für Schwachzehrer am besten stickstoffarmen Dünger verwenden

