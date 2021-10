"Vogel des Jahres" 2022: Abstimmung gestartet Stand: 06.10.2021 10:17 Uhr Bluthänfling, Feldsperling, Mehlschwalbe, Steinschmätzer und Wiedehopf: Fünf Vögel schickt der NABU ins Rennen um den Titel. Die Aktion soll auf die Gefährdung der Tiere aufmerksam machen.

Bis zum 18. November können alle Interessierten im Internet abstimmen und aus den fünf Kandidaten ihren Favoriten wählen. Mit Mehlschwalbe, Steinschmätzer und Wiedehopf sind gleich drei Zugvogelarten auf der Liste. "Zugvögel leiden besonders stark unter dem Klimawandel, da sie auf intakte Verhältnisse an mehreren Orten der Welt angewiesen sind", teilte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller mit.

Viele heimische Brutvögel gefährdet oder bedroht

Alle drei Arten gelten in Deutschland als gefährdet oder vom Aussterben bedroht, weil ihnen Lebensraum fehlt. Auch Feldsperling und Bluthänfling finden in Siedlungen und eintönigen Ackerlandschaften nicht mehr genügend Sträucher, Baumhöhlen und Hecken zum Nisten und Verstecken.

Alle Kandidaten stehen stellvertretend für ein Problem

"Jeder der fünf Vögel steht für ein Naturschutzthema, das unsere Aufmerksamkeit braucht", erklärt Miller die Auswahl der Kandidaten. So fehlen dem Bluthänfling etwa Hecken zum Verstecken. Die kleine Finkenart ist in ihrem Bestand gefährdet, weil die Tiere in monotonen Ackerlandschaften keinen Lebensraum finden.

Vergleichbar geht es dem Feldsperling, einem kleineren Verwandten des Haussperlings, dem er sehr ähnlich sieht. Die Vögel versammeln sich gern in Sträuchern und brüten in Baumhöhlen. Nahrungsknappheit und ein Mangel an Niststätten haben zu Bestandseinbrüchen geführt, der Feldsperling steht auf der Vorwarnliste.

Dem Steinschmätzer fehlt der passende Lebensraum

Weniger bekannt und äußerlich eher unauffällig ist der Steinschmätzer. Der etwa 15 Zentimeter große Zugvogel legt weite Strecken zurück und lebt auf offenen, vegetationsarmen Flächen mit Steinen und Felsen, wo er gut getarnt ist. Da er immer weniger Lebensraum zur Verfügung hat, ist er vom Aussterben bedroht.

Auch den Mehlschwalben geht es nicht gut. Die Insektenfresser brüten in Lehmnestern, die sie an Gebäuden unter Dach- oder Fassadenvorsprüngen und an Felswänden bauen. Zwei Probleme gefährden den Bestand der Tiere: Durch das Insektensterben steht ihnen weniger Nahrung zur Verfügung und ihre Nistplätze gehen verloren, etwa durch Gebäudesanierungen.

Der Wiedehopf benötigt Insekten und pestizidfreie Weinberge

Auffällige Scheitelfedern in Orange mit schwarzen Punkten und ein langer Schnabel: Der Wiedehopf ist bunt und leicht zu erkennen. Er lebt ausschließlich in besonders warmen Gegenden in Deutschland, etwa am Kaiserstuhl, und ist gefährdet. "Die Art wäre deutlich häufiger, wenn es mehr halboffene Landschaften mit vielen Insekten gäbe, wie Weideflächen oder pestizidfreie Weinberge", so Miller.

Aktion hat eine lange Tradition

Seit 1971 ernennen NABU und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) jedes Jahr einen "Vogel des Jahres". Der erste "Vogel des Jahres" war 1971 der Wanderfalke. Im Jubiläumsjahr 2021 fand die Wahl erstmals öffentlich statt, der Titel ging an das Rotkelchen.

