Tomaten ausgeizen wie ein Profi: Die besten Tipps für eine maximale Ernte Stand: 25.05.2024 05:00 Uhr Etwa ab Juni sollten Tomaten regelmäßig auf sogenannte Geiztriebe untersucht werden. Diese werden herausgebrochen, damit die Pflanze ihre gesamte Kraft in die Früchte stecken kann.

Ohne das Ausgeizen kann es passieren, dass eine Tomatenpflanze zwar viele Früchte trägt, diese aber klein bleiben und nicht richtig ausreifen. Das Entfernen der Geiztriebe sorgt dafür, dass die Früchte der Tomatenpflanze größer und aromatischer werden, denn so verteilen sich Nährstoffe und Wasser auf weniger Früchte und Blattmasse. Dies gilt für alle Tomatensorten mit Ausnahme von Buschtomaten.

Überflüssige Blatttriebe rechtzeitig entfernen

Geiztriebe wachsen in den Blattachseln der Tomatenpflanze, genau zwischen dem Haupttrieb und einem seitlichen Fruchttrieb. Diese zunächst zarten Blatttriebe an der Tomate sollten möglichst rasch entfernt werden, denn je größer sie werden, desto schlechter sind sie von den Blütentrieben zu unterscheiden. Junge Triebe am besten mit den Fingern abknipsen. Dafür den Trieb mit Daumen und Zeigefinger greifen und leicht bewegen, er bricht dann von selbst ab. Wichtig: Die Pflanze vorher ausreichend wässern, damit das Gewebe fest ist und sich die Geiztriebe leicht entfernen lassen.

Größere und ältere Geiztriebe mit einem scharfen und sauberen Messer herausschneiden. Aber Vorsicht: Dabei nicht zu tief in die Blattachsel schneiden.

Tomaten einmal pro Woche ausgeizen

Sobald Tomaten kräftig zu wachsen beginnen, sollten sie etwa einmal pro Woche ausgegeizt werden. Das gilt etwa für den Zeitraum von Juni bis September. Geiztriebe eignen sich übrigens hervorragend als Stecklinge, um neue Tomatenpflanzen zu ziehen.

