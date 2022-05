"Stunde der Gartenvögel" 2022: Mitzählen ab dem 13. Mai Stand: 09.05.2022 12:14 Uhr Welche Vögel fliegen am häufigsten durch Gärten und Parks? Das will der NABU bei der "Stunde der Gartenvögel" ermitteln. Naturfreunde können helfen und mitzählen - vom 13. bis 15. Mai.

Ob im Garten oder auf Wiesen und Bäumen mitten in der Großstadt: Auch in besiedelten Gegenden leben zahlreiche Vögel. Um herauszufinden, wie sich die Bestände entwickelt haben, ruft der NABU wieder zur Zählaktion auf. Von Freitag, den 13. Mai bis Sonntag, den 15. Mai sollen möglichst viele Naturfreunde die Vögel in ihrer Nachbarschaft beobachten, zählen und den Naturschützern das Ergebnis mitteilen.

Eine Stunde Ausschau nach Vögeln halten

Beobachtungen melden: online: auf der Website Stunde der Gartenvögel vom 13. bis 23. Mai 2022



per Post: Meldebögen können bis 23. Mai geschickt werden an: NABU, Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin



per Telefon: Am 14. Mai ist von 10 bis 18 Uhr eine kostenlose Rufnummer geschaltet: 0800 -11 57 115.

Mitmachen ist einfach: Eine Stunde lang im Garten, auf dem Balkon oder von einer Parkbank aus nach Vögeln Ausschau halten, die Beobachtungen notieren und anschließend dem NABU melden. Wichtig: Vögel nicht doppelt zählen. Fliegt etwa in einer Stunde fünfmal ein Spatz ins Blickfeld, zählt dies nur als ein Vogel. Lassen sich fünf Spatzen gleichzeitig sehen, wird eine Fünf eingetragen. Praktische Zählhilfen zum Ausdrucken und weitere Informationen hält der Naturschutzbund online bereit. Dort kann man sich auch einen Vogelführer als Smartphone-App herunterladen.

Trends aufspüren und Tiere besser schützen

Mit der "Stunde der Gartenvögel" und der Schwesteraktion "Stunde der Wintervögel" will der NABU herausfinden, welche Vogelarten in Städten und Dörfern am häufigsten vorkommen. Aus den Ergebnissen leiten die Experten Trends zur Entwicklung der verschiedenen Populationen ab. Die erste "Stunde der Gartenvögel" fand 2005 statt, im vergangenen Jahr nahmen mehr als 140.000 Menschen an der Aktion teil.

Gewinnspiel: NABU verlost Ferngläser und Nistkästen

Wer an der Zählung teilnimmt, kann zusätzlich etwas gewinnen: Der NABU verlost dieses Jahr Ferngläser, Nistkästen, Vogeltränken und Vogelbestimmungs-Bücher.

Weitere Informationen Eine Hecke für Vögel und Insekten pflanzen Wer eine Hecke aus heimischen Sträuchern pflanzt, hat einen dekorativen Sichtschutz und schützt außerdem die Natur. mehr 44 Min Rätsel Vogelsterben: Der Kampf um die Artenvielfalt Äcker und Weiden waren mal ein Paradies für Vögel. Nun verschwinden immer mehr Feld- und Wiesenvögel. Viele ihrer Küken verhungern. Warum ist das so und was kann getan werden? 44 Min

