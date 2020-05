Stand: 08.05.2020 00:05 Uhr - 45 Min

"Stunde der Gartenvögel": Ab heute mitmachen

Ob im Garten oder auf Wiesen und Bäumen mitten in der Großstadt: Auch in besiedelten Gegenden leben zahlreiche Vögel. Und gerade während der Ausgangsbeschränkungen der letzten Wochen haben viele Menschen den Wert der Natur vor der Haustür schätzen gelernt. Um herauszufinden, wie sich die Bestände entwickelt haben, ruft der Naturschutzbund (NABU) wieder zur Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" auf.

Von Freitag bis Sonntag (8.-10. Mai) sollen möglichst viele Naturfreunde die Vögel in ihrer Nachbarschaft beobachten, zählen und den Naturschützern das Ergebnis mitteilen.

Sorgen um die Blaumeise

"In diesem Jahr steht einer der beliebtesten Gartenvögel, die Blaumeise, bei unserer Zählung im Blickpunkt", erklärt NABU-Geschäftsführer Leif Miller. "Leider erliegen in diesem Frühjahr viele dem für Meisen tödlichen Erreger Suttonella ornithocola." Dem NABU seien bereits über 30.000 tote oder kranke Blaumeisen gemeldet worden. Wie sich die Seuche langfristig auf den Bestand auswirkt, darüber könne bislang nur spekuliert werden, so Miller. Von der aktuellen Zählung erhofft sich der NABU erste Erkenntnisse über mögliche Auswirkungen auf den Blaumeisen-Bestand.

Eine Stunde Ausschau nach Vögeln halten

Online, telefonisch oder per Post So können Sie Ihre Beobachtungen melden:

online: auf der Website Stunde der Gartenvögel bis 18.Mai

per Post: Die Meldebögen können bis 18. Mai geschickt werden an: NABU, Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin

per Telefon: Am 9. Mai ist von 10 bis 18 Uhr eine kostenlose Rufnummer geschaltet: 0800 -11 57 115.

Mitmachen ist einfach: Eine Stunde lang im Garten, auf dem Balkon oder von einer Parkbank aus nach Vögeln Ausschau halten, die Beobachtungen notieren und anschließend dem NABU melden. Wichtig: Vögel nicht doppelt zählen. Fliegt etwa in einer Stunde fünfmal ein Spatz ins Blickfeld, zählt dies nur als ein Vogel. Lassen sich fünf Spatzen gleichzeitig sehen, wird eine Fünf eingetragen. Praktische Zählhilfen zum Ausdrucken und weitere Informationen hält der Naturschutzbund auf seinen Internetseiten bereit. Dort kann man sich auch einen Vogelführer als Smartphone-App herunterladen.

Trends aufspüren und Tiere besser schützen

Mit der "Stunde der Gartenvögel" und der Schwesteraktion "Stunde der Wintervögel" will der NABU herausfinden, welche Vogelarten in Städten und Dörfern am häufigsten vorkommen. Aus den Ergebnissen leiten die Experten Trends zur Entwicklung der verschiedenen Populationen ab. Die Ergebnisse der Meldungen der vergangenen 15 Jahre hat der NABU 2019 in einer kostenlosen Broschüre veröffentlicht und darin Bestandstrends für 64 Vogelarten aufgezeigt.

Dieses Thema im Programm: 45 Min | 04.05.2020 | 21:00 Uhr