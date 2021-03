Osterstrauß: Schöne Zweige für die Vase dekorieren Stand: 10.03.2021 12:22 Uhr Schöne Zweige für die Vase haben eine lange Tradition zu Ostern. Welche Zweige eignen sich? Wann müssen sie in die Vase, damit sie bis Ostersonntag blühen und austreiben? Wie bleiben sie lange frisch?

Ostersträuße haben im deutschsprachigen Raum eine lange Tradition. Sie symbolisieren die Auferstehung Jesus und das Frühlingserwachen der Natur. Bis die Zweige ausgetrieben und aufgeblüht sind, dauert es in der Regel etwa drei Tage. Deshalb werden sie meist am Gründonnerstag geschnitten oder gekauft.

Welche Zweige eignen sich für den Osterstrauß?

Bei der Auswahl der Zweige sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Besonders attraktiv und beliebt sind die Zweige folgender Bäume und Sträucher:



Birke

Hasel

(Zier-)Kirsche

Forsythie

Magnolie

Scheinjohannisbeere

Felsenbirne

Quitte

Kätzchenweide

Wichtig: Kätzchenweide steht unter Naturschutz, da sie eine sehr wichtige Nahrungsquelle für Bienen ist. Die Zweige dürfen zwischen dem 1. März und dem 30. September nicht geschnitten werden - weder in freier Natur noch im eigenen Garten. Sie sollten also besser in einem Blumenladen gekauft werden. Menschen mit bestimmten Pollen-Allergien sollten auf Zweige von Birke und Hasel besser verzichten.

Zweige anschneiden und in die Vase stellen

Wer Zweige im eigenen Garten abschneidet, sollte unbedingt eine scharfe und saubere Gartenschere verwenden, damit die Schnittwunde am Gehölz gut verheilt. Die Zweige am besten oberhalb eines Seitentriebs oder ganz dicht an der Verdickung am Stamm (Astring) abschneiden. Sowohl gekaufte als auch frisch geschnittene Zweige sollten mit einem scharfen Messer schräg angeschnitten werden, damit sie ausreichend Wasser aufnehmen können.

Für die Vase am besten warmes Wasser verwenden und den Strauß nicht in unmittelbare Nähe einer Heizung stellen. So bleiben die Zweige länger frisch. Ins Wasser ragende Knospen, Blätter oder Blüten besser entfernen, damit keine Fäulnis entsteht.

Osterzweige mit anderen Blumen kombinieren

Besonders bunt wird der Osterstrauß, wenn man zusätzlich blühende Frühjahrsblumen in die Vase stellt. Dafür eignen sich beispielsweise Tulpen, Hyazinthen, Ranunkeln und Narzissen. Die gerade an Ostern besonders beliebten Narzissen sollten jedoch nicht sofort mit in die Vase gestellt werden. Sie sondern einen Schleim ab, der die anderen Blumen schnell welken lässt. Nach einem Tag in einer separaten Vase können sie aber hinzugefügt werden.

Tipp: Zweige, die in der Vase Wurzeln entwickelt haben, können später in den Garten gepflanzt werden.

Dieses Thema im Programm: Mein schönes Land TV | 15.03.2020 | 11:30 Uhr